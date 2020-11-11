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Левченко возмутил комментарий Мирослава Ступара по удалению Сидорчука в Классическом

Премьер-лига
(2 голосов)

Поддержал решение арбитра Монзуль

Левченко возмутил комментарий Мирослава Ступара по удалению Сидорчука в Классическом
Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко высказался по поводу матча "Динамо" - "Шахтер" (0:3) и момента в первом тайме, когда из-за подката против Корниенко арбитр Екатерина Монзуль удалила капитана киевлян Сергея Сидорчука.

Читайте такжеВАР убивает дух игры, не футбольное решение. Эксперт раскритиковал удаление Сидорчука в матче Динамо - Шахтер

Читаю некоторые экспертные отзывы экс-судей, в частности Мирослава Ступара, по поводу красной карточки Сидорчука и удивляюсь, что кто-то смеет говорить, мол, можно было не давать красную и "ВАР убивает футбол".

В этом эпизоде ​​Монзуль поступила абсолютно правильно.

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В статье: Евгений Левченко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Мирослав Ступар Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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таврия19752009 (симферополь)
11.11.2020 в 12:40
Ступара пора гнать с этого сайта,а слово эксперт заменить на маразматик
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armik (Киев)
11.11.2020 в 11:32
Ну, если ступар иногда ещё выдает квалифицированные комментарии, то шебек всегда несёт откровенный бред.
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Исследователь
11.11.2020 в 11:49
Если он как та палка, которая раз в год стреляет, то пусть вместе с Шебеком обсуждают у себя дома, а не на людях.
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+1
0


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