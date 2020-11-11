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Левченко возмутил комментарий Мирослава Ступара по удалению Сидорчука в Классическом
Поддержал решение арбитра Монзуль
Экс-игрок национальной сборной Украины, а сегодня телеэксперт Евгений Левченко высказался по поводу матча "Динамо" - "Шахтер" (0:3) и момента в первом тайме, когда из-за подката против Корниенко арбитр Екатерина Монзуль удалила капитана киевлян Сергея Сидорчука.
Читаю некоторые экспертные отзывы экс-судей, в частности Мирослава Ступара, по поводу красной карточки Сидорчука и удивляюсь, что кто-то смеет говорить, мол, можно было не давать красную и "ВАР убивает футбол".
В этом эпизоде Монзуль поступила абсолютно правильно.
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