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Помогал другу Ахметова. Мариуш Левандовски: Возможно я бы до сих пор работал в Севастополе
Их с Дуляем функции были очень широки
Бывший опорный полузащитник сборной Польши и донецкого "Шахтера" 2001-2010 годов Мариуш Левандовский рассказал, как в 2010 году по просьбе Рината Ахметова перешел в "Севастополь", за который выступал до 2013 года.
Подошел президент "Шахтера" [Ринат Ахметов]. Сказал, что его хороший друг [Вадим Новинский] купил клуб в Севастополе и было бы хорошо, если бы я помог ему в развитии команды. Мол, он еще "зеленый" в футболе и нужны опытные люди. Тогда в "Севастополь" перешли я и Игор Дуляй.
Это было как нам выкопали яму, бросили туда и нужно было оттуда выбраться. Было очень много работы. Мы переходили, как игроки, но наши функции были гораздо шире. После месяца наблюдений я позвонил владельцу "Севастополя" и сказал, что так профессиональный клуб функционировать не может.
Я рассказал свое видение и мы начали работать над решением проблем вместе с генеральным директором. В клубе как числилось много людей, но на практике было трудно понять, кто чем занимался и что делал. И за два года нашего пребывания в "Севастополе" клуб начал функционировать, как крепкий середняк чемпионата Украины. Была действительно крепкая лига - "Шахтер", "Динамо", "Металлист", "Днепр".
Потом произошло то, что произошло. Революция начала разваливать страну на две стороны, а может даже и больше. Уровень футбола очень упал. Неизвестно, как все могло бы произойти. Возможно, я бы до сих пор работал в "Севастополе".
Была еще такая ситуация. Перед моим переходом в клуб мне позвонил президент и сказал, что есть одна проблема: "Ты за месяц зарабатываешь столько, сколько вся команда за год". Было даже такое, что я платил игрокам, когда задерживали выплаты. Мне не давало покоя то, что владелец клуба богатый, а игрокам не выплачивают все вовремя.
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