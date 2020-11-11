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Помогал другу Ахметова. Мариуш Левандовски: Возможно я бы до сих пор работал в Севастополе

Премьер-лига
(2 голосов)

Их с Дуляем функции были очень широки

Помогал другу Ахметова. Мариуш Левандовски: Возможно я бы до сих пор работал в Севастополе
Новина українською

Бывший опорный полузащитник сборной Польши и донецкого "Шахтера" 2001-2010 годов Мариуш Левандовский рассказал, как в 2010 году по просьбе Рината Ахметова перешел в "Севастополь", за который выступал до 2013 года.

Подошел президент "Шахтера" [Ринат Ахметов]. Сказал, что его хороший друг [Вадим Новинский] купил клуб в Севастополе и было бы хорошо, если бы я помог ему в развитии команды. Мол, он еще "зеленый" в футболе и нужны опытные люди. Тогда в "Севастополь" перешли я и Игор Дуляй.

Это было как нам выкопали яму, бросили туда и нужно было оттуда выбраться. Было очень много работы. Мы переходили, как игроки, но наши функции были гораздо шире. После месяца наблюдений я позвонил владельцу "Севастополя" и сказал, что так профессиональный клуб функционировать не может.

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Я рассказал свое видение и мы начали работать над решением проблем вместе с генеральным директором. В клубе как числилось много людей, но на практике было трудно понять, кто чем занимался и что делал. И за два года нашего пребывания в "Севастополе" клуб начал функционировать, как крепкий середняк чемпионата Украины. Была действительно крепкая лига - "Шахтер", "Динамо", "Металлист", "Днепр".

Потом произошло то, что произошло. Революция начала разваливать страну на две стороны, а может даже и больше. Уровень футбола очень упал. Неизвестно, как все могло бы произойти. Возможно, я бы до сих пор работал в "Севастополе".

Была еще такая ситуация. Перед моим переходом в клуб мне позвонил президент и сказал, что есть одна проблема: "Ты за месяц зарабатываешь столько, сколько вся команда за год". Было даже такое, что я платил игрокам, когда задерживали выплаты. Мне не давало покоя то, что владелец клуба богатый, а игрокам не выплачивают все вовремя.

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В статье: Ринат Ахметов Игор Дуляй Мариуш Левандовски Шахтер (Донецк) ФК Севастополь УПЛ Вадим Новинский
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(2 голосов)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
11.11.2020 в 15:25
Тривале перебування на Даунбасі негативно впливає на мозок.
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+1
0
viajador (село Ригачка)
11.11.2020 в 14:25
"Революция начала разваливать страну на две стороны, а может даже и больше" - ТВАРЮКА.
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0
-1
viajador (село Ригачка)
11.11.2020 в 14:21
"его хороший друг [Вадим Новинский]" - в Польщі за таких "друзів" пожиттєве дають.
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0
-1
viajador (село Ригачка)
11.11.2020 в 14:20
"Революция начала разваливать страну на две стороны" , - політОЛУХ".
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0
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
11.11.2020 в 14:06
Ватный польский гопник. Его работе в Севастополе помешала, понимаете ли, не оккупация Крыма, а революция в Киеве.
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+1
-1


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