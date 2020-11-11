Помогал другу Ахметова. Мариуш Левандовски: Возможно я бы до сих пор работал в Севастополе

Бывший опорный полузащитник сборной Польши и донецкого "Шахтера" 2001-2010 годов Мариуш Левандовский рассказал, как в 2010 году по просьбе Рината Ахметова перешел в "Севастополь", за который выступал до 2013 года.

Подошел президент "Шахтера" [Ринат Ахметов]. Сказал, что его хороший друг [Вадим Новинский] купил клуб в Севастополе и было бы хорошо, если бы я помог ему в развитии команды. Мол, он еще "зеленый" в футболе и нужны опытные люди. Тогда в "Севастополь" перешли я и Игор Дуляй. Это было как нам выкопали яму, бросили туда и нужно было оттуда выбраться. Было очень много работы. Мы переходили, как игроки, но наши функции были гораздо шире. После месяца наблюдений я позвонил владельцу "Севастополя" и сказал, что так профессиональный клуб функционировать не может.

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