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Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, но футбола он не коснется

Премьер-лига
(1 голосов)

Футбольные власти ожидают официального решения

Кабмин Украины ввел карантин выходного дня, но футбола он не коснется
Новина українською

Кабинет министров Украины отменил адаптивный карантин и ввел в стране карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября.

Впрочем, по заявлениям исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, новый вид карантина не коснется проведения футбольных матчей в Украине.

- Как принятый сегодня карантин выходного дня влияет на проведение матчей УПЛ?

– Сейчас есть только информация, которую озвучили на заседании Кабмина. То есть, матчей УПЛ ограничения карантина выходного дня не будут касаться. Проведение матчей без болельщиков будет возможно. Но мы все равно ждем официальное решение.

Можем лишь поблагодарить Кабмин за понимание, лично министра Степанова, с которыми велись переговоры. А также ассоциацию футбола и непосредственно Андрея Павелко, которые подключились к этому вопросу, чтобы футбол можно было все же проводить.

- Это касается всех футбольных лиг или только УПЛ?

– Всех, и Первой лиги, и Второй. Но говорю – ждем официального решения.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий коронавирус
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Источник:
Трибуна

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