Голкипер " Динамо " Денис Бойко вылечился от коронавируса. Вратарь сообщил, что накануне сдал негативный ПЦР-тест.

"Наконец-то мой ПЦР-тест негативный! Всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал Бойко в Инстаграме.