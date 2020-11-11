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Денис Бойко вылечился от коронавируса
Хорошая новость для болельщиков Динамо
Голкипер "
"Наконец-то мой ПЦР-тест негативный! Всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал Бойко в Инстаграме.
Напомним, что в "Динамо" коронавирусом кроме Бойко заразился также и голкипер Георгий Бущан, а буквально сегодня в расположении молодежной сборной
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