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Денис Бойко вылечился от коронавируса

Премьер-лига
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Хорошая новость для болельщиков Динамо

Денис Бойко вылечился от коронавируса
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко вылечился от коронавируса. Вратарь сообщил, что накануне сдал негативный ПЦР-тест.

"Наконец-то мой ПЦР-тест негативный! Всем крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и окружающих", - написал Бойко в Инстаграме.

Напомним, что в "Динамо" коронавирусом кроме Бойко заразился также и голкипер Георгий Бущан, а буквально сегодня в расположении молодежной сборной получил положительный тест и Руслан Нещерет.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) коронавирус
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