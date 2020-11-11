Кулач: Я против ВАР. Без него было больше напряжения, больше интерес

Капитан " Ворсклы " Владислав Кулач рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

– Мне кажется, он только хуже делает. Особенно если вспомнить те красные карточки, которые судьи раздавали постоянно в прошлом сезоне. Не понимаю этого. Честно – я против него.

– Проблема в самой системе или судьях, которые не умеют им пользоваться?

– Думаю, что в самой системе. Без ВАР было больше напряжения, больше интереса. Бывает, что команда забивает гол, уже радуется, а тут оп – и его отменяют. Возможно, теперь больше справедливости. Однако у нас даже чистые пенальти судьи не смотрят на видеоповторе. Мне это непонятно.