Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулач: Я против ВАР. Без него было больше напряжения, больше интерес
Капитан Ворсклы высказался против нововведений в футболе
Капитан "
– Мне кажется, он только хуже делает. Особенно если вспомнить те красные карточки, которые судьи раздавали постоянно в прошлом сезоне. Не понимаю этого. Честно – я против него.
– Проблема в самой системе или судьях, которые не умеют им пользоваться?
– Думаю, что в самой системе. Без ВАР было больше напряжения, больше интереса. Бывает, что команда забивает гол, уже радуется, а тут оп – и его отменяют. Возможно, теперь больше справедливости. Однако у нас даже чистые пенальти судьи не смотрят на видеоповторе. Мне это непонятно.
Популярное сейчас
- Еще один вратарь Динамо сдал положительный тест на коронавирус
- Брутальный бокс: 14 лет назад Кличко одним ударом срубил Брока. ВИДЕО
- Степаненко с Польшей не сыграет. Заявка сборной Украины
- Відповідай українською. Между Йовичевичем и Селезневым произошла ссора
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО