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Кулач: Я против ВАР. Без него было больше напряжения, больше интерес

Премьер-лига
(2 голосов)

Капитан Ворсклы высказался против нововведений в футболе

Кулач: Я против ВАР. Без него было больше напряжения, больше интерес
Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владислав Кулач рассказал о своем отношении к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

– Мне кажется, он только хуже делает. Особенно если вспомнить те красные карточки, которые судьи раздавали постоянно в прошлом сезоне. Не понимаю этого. Честно – я против него.

– Проблема в самой системе или судьях, которые не умеют им пользоваться?

– Думаю, что в самой системе. Без ВАР было больше напряжения, больше интереса. Бывает, что команда забивает гол, уже радуется, а тут оп – и его отменяют. Возможно, теперь больше справедливости. Однако у нас даже чистые пенальти судьи не смотрят на видеоповторе. Мне это непонятно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Владислав Кулач ВАР
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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
11.11.2020 в 21:44
согласен. да были скандалы. было всякое: и фарт для наших клубов в еврокубках и засуживание. но было интересно. жаль. что все это в прошлом и теперь при каждом голе нужно панически ожидать решения компа
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sergio07 (Запоріжжя)
11.11.2020 в 21:38
Це він зараз такий розумний!!! А видалять безпідставно його одноклубника на 3-й хвилині матчу + пеналь - одразу мізки запрацюють!
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0
0
sergkir
11.11.2020 в 20:50
Я думаю достаточно бы было только war фиксация взятия ворот!
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0
-1
Ten0N (Leopolis)
11.11.2020 в 21:12
Чудак, роздуплись уже давно есть GLT
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+1
0


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