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Дуэлунд: Футболисту важно ощущать поддержку тренера. Луческу шикарный, опытный тренер
Но хавбек пока не часто выходит на поле
Хавбек "Динамо"
- Изо дня в день я делал все, чтобы восстановиться после травмы как можно быстрее. Я верил и продолжаю верить, что черная полоса окончена, впереди меня ждет светлая. Мое время скоро придет, я знаю это. Травмы уже не ощущаю, поэтому верю, что скоро начну играть. Но в то время мне нужно было переосмыслить все, что происходит вокруг меня.
Многое изменилось. Пришел новый тренер. Пусть я сейчас мало играю, но я вижу, что он мне доверяет. Я думаю, что нравлюсь Луческу, это видно по его отношению. Футболисту важно ощущать поддержку тренера. Он шикарный, опытный тренер. Я верю ему и вижу, что наша команда изменилась.
Стараться и верить – сейчас это про меня. Я бы не сказал, что у меня была депрессия в период травм. Я живу в городе, который мне дорог, являюсь футболистом великой команды. Я был подавлен из-за серьезной травмы, однако я не занимался самобичеванием.
Когда ты два года почти не играешь в футбол – это ужасно. Я футболист и я должен играть в футбол. Это был трудный период в моей жизни, но он уже закончился. Теперь все будет в порядке.
Было трудно наблюдать, как твои друзья бегают по полю, играют в футбол против сильных команд. А ты сидишь и смотришь игру по телевизору. Было больно осознавать, что этот праздник проходит без тебя, что ты бесполезен и ничем не можешь помочь, – сказал Дуэлунд.
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