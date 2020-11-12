Тете: Вызов четырех игроков в олимпийскую сборную Бразилии говорит о силе Шахтера

Полузащитник " Шахтера " Тете поделился мнением о вызове в олимпийскую сборную Бразилии.

– Очень и очень важно получить вызов, чтобы иметь возможность защищать цвета своей сборной. Это замечательно, я счастлив! Постараюсь поработать на совесть, как делаю это и в клубе. Уверен, что все пройдет хорошо.

– У "Шахтера" будет самое большое представительство в сборной Бразилии – четыре игрока.

– Круто! Это говорит о силе нашего коллектива, силе "Шахтера". Нужно в клубе находиться на виду, чтобы иметь возможность ездить в сборные.

– Хочется ли тебе попасть на Олимпиаду и какая задача будет стоять перед сборной Бразилии?

– Конечно же, я очень хочу этого, но все-таки нужно действовать пошагово. Сначала приехать туда, чтобы достойно потренироваться и провести товарищеские матчи. А после продолжать работать в клубе, и тогда все пройдет так, как ты этого хочешь.