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Маркос Антонио: Болельщики в Бразилии следят за Шахтером

Премьер-лига
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Хавбек горняков получил вызов в олимпийскую сборную своей страны

Маркос Антонио: Болельщики в Бразилии следят за Шахтером
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио поделился эмоциями после своего вызова в олимпийскую сборную Бразилии.

– Для меня большое счастье играть и быть вызванным в сборную Бразилии! Это плоды усердной работы. Я испытываю огромную радость, когда надеваю футболку с цветами Бразилии.

– Как прокомментируешь тот факт, что "Шахтер" представлен в олимпийской сборной Бразилии сразу 4 игроками?

– Это значит, что "Шахтер" показывает высокий уровень игры. Много бразильцев "Шахтера" в сборной – здорово. Теперь важно достойно выступить и показать себя. Думаю, болельщики в Бразилии следят за "Шахтером". Никто не удивляется тому, что в сборной много футболистов из "Шахтера".

– Какие задачи стоят перед командой в матчах с Южной Кореей и Египтом?

– Эти два поединка важны, и нужно постараться победить, чтобы хорошо подготовиться к дальнейшим играм.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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Источник:
Shakhtar news

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