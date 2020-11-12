Маркос Антонио: Болельщики в Бразилии следят за Шахтером

Полузащитник " Шахтера " Маркос Антонио поделился эмоциями после своего вызова в олимпийскую сборную Бразилии.

– Для меня большое счастье играть и быть вызванным в сборную Бразилии! Это плоды усердной работы. Я испытываю огромную радость, когда надеваю футболку с цветами Бразилии.

– Как прокомментируешь тот факт, что "Шахтер" представлен в олимпийской сборной Бразилии сразу 4 игроками?

– Это значит, что "Шахтер" показывает высокий уровень игры. Много бразильцев "Шахтера" в сборной – здорово. Теперь важно достойно выступить и показать себя. Думаю, болельщики в Бразилии следят за "Шахтером". Никто не удивляется тому, что в сборной много футболистов из "Шахтера".

– Какие задачи стоят перед командой в матчах с Южной Кореей и Египтом?

– Эти два поединка важны, и нужно постараться победить, чтобы хорошо подготовиться к дальнейшим играм.