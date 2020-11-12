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Дуэлунд: Бендтнер реально загорелся идеей играть за Динамо. Попросил меня поговорить с руководством

Премьер-лига
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Видимо, не сошлись по зарплате

Дуэлунд: Бендтнер реально загорелся идеей играть за Динамо. Попросил меня поговорить с руководством
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о том, что бывший форвард "Арсенала" и "Ювентуса" Никлас Бендтнер в свое время мог перейти в киевский клуб.

"Бендтнер — легендарный футболист, в Дании его знает буквально каждый. Он много играл, много побеждал. Но помимо всего этого он еще и классный, простой парень, с которым просто приятно общаться. Когда я тренировался c ним в Дании, мы на полном серьезе говорили о его переходе в Динамо. Никлас тогда находился без клуба, и ему было бы интересно поиграть за нас. Бендтнер попросил меня поговорить с руководством "Динамо" и передать, что он хочет играть за эту команду.

Он реально загорелся этой идеей и хотел переехать играть в Украину. Наверное, единственное, что помешало ему переехать сюда — это огромная зарплата, которую может потянуть далеко не каждый клуб. Но мне он сказал следующее: "Если договоримся по зарплате, я 100% перейду в "Динамо".

Тогда же ему сделал предложение "Копенгаген", и Никлас его принял. Там деньги были небольшие, но он решил вернуться в Данию, на родину. Наш разговор с ним был чисто по-дружески. Поинтересовался, согласился бы он перейти в "Динамо". Так, слово за слово все и началось", - сказал Дуэлунд.

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В статье: Никлас Бендтнер Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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Источник:
Sport Arena

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