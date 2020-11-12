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Заря после трех выходных вернулась к тренировкам
Спарринги у луганчан во время паузы не запланированы
После игры с "Ворсклой" (0:0) футболисты луганской "
Но уже в четверг утром команда собралась на базе и включилась в тренировочный процесс.
Команда планирует тренироваться в одноразовом и двухразовом режиме. Спарринги с другими командами во время паузы на матчи сборных луганчане решили не проводить.
Напомним, что после 9 туров луганчане занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Свой следующий матч "Заря" проведет против "Олимпика" 21 ноября.
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Источник:ФК Заря
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