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Заря после трех выходных вернулась к тренировкам

Премьер-лига
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Спарринги у луганчан во время паузы не запланированы

Заря после трех выходных вернулась к тренировкам
Новина українською

После игры с "Ворсклой" (0:0) футболисты луганской "Зари", получили три выходных дня.

Но уже в четверг утром команда собралась на базе и включилась в тренировочный процесс.

Команда планирует тренироваться в одноразовом и двухразовом режиме. Спарринги с другими командами во время паузы на матчи сборных луганчане решили не проводить.

Напомним, что после 9 туров луганчане занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Свой следующий матч "Заря" проведет против "Олимпика" 21 ноября.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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