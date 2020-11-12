Заря после трех выходных вернулась к тренировкам

После игры с "Ворсклой" (0:0) футболисты луганской " Зари ", получили три выходных дня.

Но уже в четверг утром команда собралась на базе и включилась в тренировочный процесс.

Команда планирует тренироваться в одноразовом и двухразовом режиме. Спарринги с другими командами во время паузы на матчи сборных луганчане решили не проводить.

Напомним, что после 9 туров луганчане занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. Свой следующий матч "Заря" проведет против "Олимпика" 21 ноября.