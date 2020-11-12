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Левандовски: Сказал Луческу, что не перешел бы в Динамо, а он ответил: Ты еще молодой, у тебя нет опыта

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирча умеет удивить

Левандовски: Сказал Луческу, что не перешел бы в Динамо, а он ответил: Ты еще молодой, у тебя нет опыта
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Мариуш Левандовски высказался о приходе легендарного бывшего тренера "горняков" Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

"Сначала думал, что это фейк. Луческу – профессионал. Разумеется, он много сделал для "Шахтера", но сейчас он будет думать только о работе в "Динамо".

Он будет делать все, чтобы "Динамо" становилось сильнее. Уже сейчас это заметно. Киевляне вышли в группу Лиги чемпионов, занимают первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Я сказал Луческу: "Мистер, я не сделал бы этого". А он ответил: "Ты еще молодой, у тебя нет опыта".

Мистер умеет все споры решать. Я смеюсь, что если бы двое политиков разговаривали между собой и зашел Луческу, то эти политики сменили бы свои партии.

Луческу умеет разговаривать. Это опыт. Все думают, что этот человек ничего не может сделать в свои 75 лет в футболе, но телом и душой ему 20-30 лет. Вы еще увидите, сколько у него сил", – сказал Левандовски.

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В статье: Мирча Луческу Мариуш Левандовски Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.11.2020 в 22:22
Да будет срач! :) ...
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