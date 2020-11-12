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Левандовски: Сказал Луческу, что не перешел бы в Динамо, а он ответил: Ты еще молодой, у тебя нет опыта
Мирча умеет удивить
Экс-игрок "
"Сначала думал, что это фейк. Луческу – профессионал. Разумеется, он много сделал для "Шахтера", но сейчас он будет думать только о работе в "Динамо".
Он будет делать все, чтобы "Динамо" становилось сильнее. Уже сейчас это заметно. Киевляне вышли в группу Лиги чемпионов, занимают первую строчку турнирной таблицы УПЛ.
Я сказал Луческу: "Мистер, я не сделал бы этого". А он ответил: "Ты еще молодой, у тебя нет опыта".
Мистер умеет все споры решать. Я смеюсь, что если бы двое политиков разговаривали между собой и зашел Луческу, то эти политики сменили бы свои партии.
Луческу умеет разговаривать. Это опыт. Все думают, что этот человек ничего не может сделать в свои 75 лет в футболе, но телом и душой ему 20-30 лет. Вы еще увидите, сколько у него сил", – сказал Левандовски.
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