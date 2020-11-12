Дуэлунд: Отписался в соцсетях от всего, что связано с Динамо, так как не хотел себя мучать психологически

Вингер " Динамо " Миккель Дуэлунд рассказал, почему он одно время отписался от соцсетей клуба, после чего СМИ стали писать о том, что датчанин покинет киевский клуб.

"Рад, что впервые могу дать на этот вопрос прямой ответ. Да, я отписался от партнеров, сотрудников клуба, от аккаунта "Динамо". Но не из-за того, что психовал или хотел показать всем, что желаю покинуть клуб, как все писали. Нет, это не так! Я это сделал лишь из-за того, что мне было трудно наблюдать за тренировочным процессом, фотками с игр и жизни команды. Я не хотел себя мучать психологически, из-за чего просто абстрагировался, ограничил себя от этих фото и видео. Вот и все!

СМИ же сразу раструбили об этом. Не хочу это обсуждать – у каждого своя работа. Хотя, по логике, это — мое личное дело. Я впервые заговорил об этом лишь сейчас и готов дать слово, что отписка в соцсетях от всего, что связано с "Динамо" – лишь способ отстранить себя и не быть подавленным психологически. Я люблю команду, своих друзей, которые играют здесь, и сотрудников, которые работают в этом клубе", - сказал Дуэлунд.