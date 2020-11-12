  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дуэлунд: Отписался в соцсетях от всего, что связано с Динамо, так как не хотел себя мучать психологически
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуэлунд: Отписался в соцсетях от всего, что связано с Динамо, так как не хотел себя мучать психологически

Премьер-лига
(1 голосов)

Уходить из киевского клуба датчанин не планирует

Дуэлунд: Отписался в соцсетях от всего, что связано с Динамо, так как не хотел себя мучать психологически
Новина українською

Вингер "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал, почему он одно время отписался от соцсетей клуба, после чего СМИ стали писать о том, что датчанин покинет киевский клуб.

"Рад, что впервые могу дать на этот вопрос прямой ответ. Да, я отписался от партнеров, сотрудников клуба, от аккаунта "Динамо". Но не из-за того, что психовал или хотел показать всем, что желаю покинуть клуб, как все писали. Нет, это не так! Я это сделал лишь из-за того, что мне было трудно наблюдать за тренировочным процессом, фотками с игр и жизни команды. Я не хотел себя мучать психологически, из-за чего просто абстрагировался, ограничил себя от этих фото и видео. Вот и все!

Читайте такжеДуэлунд: Футболисту важно ощущать поддержку тренера. Луческу шикарный, опытный тренер

СМИ же сразу раструбили об этом. Не хочу это обсуждать – у каждого своя работа. Хотя, по логике, это — мое личное дело. Я впервые заговорил об этом лишь сейчас и готов дать слово, что отписка в соцсетях от всего, что связано с "Динамо" – лишь способ отстранить себя и не быть подавленным психологически. Я люблю команду, своих друзей, которые играют здесь, и сотрудников, которые работают в этом клубе", - сказал Дуэлунд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...