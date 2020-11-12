Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэлунд: Отписался в соцсетях от всего, что связано с Динамо, так как не хотел себя мучать психологически
Уходить из киевского клуба датчанин не планирует
Вингер "
"Рад, что впервые могу дать на этот вопрос прямой ответ. Да, я отписался от партнеров, сотрудников клуба, от аккаунта "Динамо". Но не из-за того, что психовал или хотел показать всем, что желаю покинуть клуб, как все писали. Нет, это не так! Я это сделал лишь из-за того, что мне было трудно наблюдать за тренировочным процессом, фотками с игр и жизни команды. Я не хотел себя мучать психологически, из-за чего просто абстрагировался, ограничил себя от этих фото и видео. Вот и все!
СМИ же сразу раструбили об этом. Не хочу это обсуждать – у каждого своя работа. Хотя, по логике, это — мое личное дело. Я впервые заговорил об этом лишь сейчас и готов дать слово, что отписка в соцсетях от всего, что связано с "Динамо" – лишь способ отстранить себя и не быть подавленным психологически. Я люблю команду, своих друзей, которые играют здесь, и сотрудников, которые работают в этом клубе", - сказал Дуэлунд.
Популярное сейчас
- Левандовски: Сказал Луческу, что не перешел бы в Динамо, а он ответил: Ты еще молодой, у тебя нет опыта
- Сборная Украины узнала последнего соперника по группе Евро-2020
- Илья Близнюк: Лунин еще не готов до уровня национальной сборной
- Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
Новости по теме
- 21:27 Украинские Эксперт: Наша сборная еще не на том уровне, чтобы разбрасываться футболистами уровня Буяльского
- 18:33 Украинские Дуэлунд: Бендтнер реально загорелся идеей играть за Динамо. Попросил меня поговорить с руководством
- 15:04 Украинские Дуэлунд: Футболисту важно ощущать поддержку тренера. Луческу шикарный, опытный тренер