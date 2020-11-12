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Мариуполь назвал лучшего игрока команды в октябре
Болельщики отдали первое место в голосовании Артему Бондаренко
По мнению болельщиков, лучшим игроком месяца стал полузащитник Артем Бондаренко, за которого проголосовало 84% респондентов.
Вторым стал Петр Стасюк. Замкнул тройку Сергей Горбунов.
Напомним, что в октябре Бондаренко провел за азовцев 3 матча, в которых забил 2 гола.
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Источник:ФК Мариуполь
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