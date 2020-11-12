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Мариуполь назвал лучшего игрока команды в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики отдали первое место в голосовании Артему Бондаренко

Мариуполь назвал лучшего игрока команды в октябре
Новина українською

ФК "Мариуполь" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в октябре.

По мнению болельщиков, лучшим игроком месяца стал полузащитник Артем Бондаренко, за которого проголосовало 84% респондентов.

Вторым стал Петр Стасюк. Замкнул тройку Сергей Горбунов.

Напомним, что в октябре Бондаренко провел за азовцев 3 матча, в которых забил 2 гола.

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В статье: ФК Мариуполь Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Мариуполь

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