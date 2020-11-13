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Десна усилилась бывшим игроком Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Коробенко может помочь черниговцам?

Десна усилилась бывшим игроком Шахтера
Новина українською

Полузащитник Андрей Коробенко тренируется с "Десной".

Последним клубом Коробенко был "Рух". Хавбек находился в команде с октября 2019-го. За это время забил один гол в 11 встречах.

23-летний футболист ранее выступал за "Шахтер", Коробенко из поколения игроков, которое играло в финале юношеской Лиги Чемпионов вместе с Матвиенко, Коваленко, Зубковым, Борячуком и другими.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Андрей Коробенко
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Источник:
ТаТоТаке

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