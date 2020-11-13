Десна усилилась бывшим игроком Шахтера

Полузащитник Андрей Коробенко тренируется с "Десной".

Последним клубом Коробенко был "Рух". Хавбек находился в команде с октября 2019-го. За это время забил один гол в 11 встречах.

23-летний футболист ранее выступал за "Шахтер", Коробенко из поколения игроков, которое играло в финале юношеской Лиги Чемпионов вместе с Матвиенко, Коваленко, Зубковым, Борячуком и другими.