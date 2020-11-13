Остап Маркевич: Если бы я погнался за деньгами, я бы не знаю, где сейчас был. Работал на таможне

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал отношение к деньгам.

– В свое время многих поразила история в "Днепре", когда ваш отец платил зарплату игрокам из своего кармана.

– Так это же не одна история. Их было много. И сейчас есть. В жизни он очень много помогает людям. Он не рассказывает об этом, потому что неуместно. Я себе не представляю, чтобы он по-другому сделал. Это было не раз, и не только в "Днепре". В каждой команде.

– И в "Металлисте"?

– Нет, в "Металлисте" не было. Там Александр Владленович никогда не дал бы этого сделать. В "Карпатах" было по-разному. Но не хотел бы об этом рассказывать, если он этого не делает.

– Готовы к таким поступкам в своей карьере?

– Почему нет? Что тут такого? Я работаю не ради денег, хотя это и важный фактор. Но это не главное.

– А при переезде из Испании в Украину в финансовом плане выиграли или проиграли?

– Выиграл, конечно. Зарплата детского тренера в Испании не является высокой. Не хочу озвучивать, но зарплата при переезде выросла в несколько раз. Но мне как в Испании, так и здесь всего хватает. Если бы я погнался за деньгами, я бы не знаю, где сейчас был. Наверное, работал бы еще на таможне.