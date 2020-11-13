Белик: Если будет слабое Динамо, понизится и уровень Шахтера

Экс-форвард "Шахтера" Алексей Белик прокомментировал приход Мирчи Луческу в "Динамо" и конкуренцию в чемпионате.

- Всегда резонанс вызывает, когда люди в одной команде долго завоевывают доверие, выигрывают трофеи, строят успешную команду, что было у Луческу и "Шахтера", а потом меняют на соперника. Примеров очень много. Не смотрю сейчас на это с точки зрения какого-то предательства, что это некрасивый поступок. Хочу смотреть на это с точки зрения всего украинского футбола.

Приход такого тренера в наш футбол – это очень большой позитив, потому что конкуренция – двигатель прогресса. Если будет слабое "Динамо", понизится и уровень "Шахтера", будет слабый "Шахтер" – и Динамо не сможет выступать на высоком уровне. Мы сильно смотрим чемпионат Шотландии, где "Селтик" после падения "Рейнджерс" 10 раз подряд стал чемпионом? Нет смысла.

А когда какой-то шотландец, испанец или француз смотрит чемпионат Украины... Противостояние "Шахтера" и "Динамо" — это всегда интересно. С приходом Луческу это противостояние настолько обострится, что оба клуба будут вместе двигаться в еврокубках. Ведь в Лиге чемпионов сейчас будет очень тяжело, – сказал Белик.