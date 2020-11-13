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Белик: Если будет слабое Динамо, понизится и уровень Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Назначение Луческу тренером "Динамо" не предательство

Белик: Если будет слабое Динамо, понизится и уровень Шахтера
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Алексей Белик прокомментировал приход Мирчи Луческу в "Динамо" и конкуренцию в чемпионате.

- Всегда резонанс вызывает, когда люди в одной команде долго завоевывают доверие, выигрывают трофеи, строят успешную команду, что было у Луческу и "Шахтера", а потом меняют на соперника. Примеров очень много. Не смотрю сейчас на это с точки зрения какого-то предательства, что это некрасивый поступок. Хочу смотреть на это с точки зрения всего украинского футбола.

Приход такого тренера в наш футбол – это очень большой позитив, потому что конкуренция – двигатель прогресса. Если будет слабое "Динамо", понизится и уровень "Шахтера", будет слабый "Шахтер" – и Динамо не сможет выступать на высоком уровне. Мы сильно смотрим чемпионат Шотландии, где "Селтик" после падения "Рейнджерс" 10 раз подряд стал чемпионом? Нет смысла.

А когда какой-то шотландец, испанец или француз смотрит чемпионат Украины... Противостояние "Шахтера" и "Динамо" — это всегда интересно. С приходом Луческу это противостояние настолько обострится, что оба клуба будут вместе двигаться в еврокубках. Ведь в Лиге чемпионов сейчас будет очень тяжело, – сказал Белик.

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В статье: Алексей Белик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2020 в 14:54
Менхенгладбах показав його рівень.
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Просто Квашин (Харьков)
13.11.2020 в 14:58
кого його ???
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Просто Квашин (Харьков)
13.11.2020 в 14:16
Раньше я даже не предполагал, что в структуре шахтьора могут быть нормальные порядочные люди... Вот Белик к ним относится...Всегда справедливые комменты матчей, нет как У Морозова и др.прихлебателей... манипуляции и необьективная оценка игры и шахтьора и его соперников..
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
13.11.2020 в 14:01
...так все нормальные болельщики это понимают, поэтому пока сейчас ратуют за Динамо, которое должно быть равнозначно Шахтеру. Бальзам на душу, когда начнется дерби этих команд, качество игры подтянет и другие команды, не будет голословности в большом отставании, появятся возможности конкуренции упорной борьбы всего чемпионата. Что еще для Украины надо, чтобы она достойно играла в европейских чемпионатах...
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