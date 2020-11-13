Майкон: 4 игрока Шахтера в олимпийской сборной Бразилии - это показатель хорошей работы с молодежью

Полузащитник донецкого " Шахтера " Майкон поделился впечатлениями от вызова в олимпийскую сборную Бразилии.

– Ты получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Что для тебя значат выступления за сборную своей страны?

– Это очень важно для меня! Я работаю, чтобы в первую очередь хорошо проявить себя в "Шахтере". Если проявишь себя, тебя могут привлечь и в сборную. Думаю, нужно концентрироваться на выступлениях в своем клубе, а уже после этого появится возможность выступить за сборную.

– Из "Шахтера" в олимпийскую сборную Бразилии приглашены 4 футболиста – самое большое представительство среди всех клубов.

– Это показатель хорошей работы с молодыми игроками. Да и не только с молодыми, ведь в "Шахтере" есть сборники из Израиля, Грузии – результаты труда всего клуба.

– В Бразилии реагируют на представительство такого количества игроков именно из Украины?

– Конечно. Но в то же время все знают, что в "Шахтере" всегда были сильные футболисты, много бразильской молодежи, которая росла и прогрессировала в клубе. Так что "Шахтер" в Бразилии знают.

– Хочешь сыграть на Олимпиаде?

– Сыграть на Олимпиаде – моя цель. Но для этого сначала нужно проявить себя в "Шахтере", а затем уже и в сборной.