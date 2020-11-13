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Майкон: 4 игрока Шахтера в олимпийской сборной Бразилии - это показатель хорошей работы с молодежью

Премьер-лига
(1 голосов)

Майкон высказался о вызове в олимпийскую команду

Майкон: 4 игрока Шахтера в олимпийской сборной Бразилии - это показатель хорошей работы с молодежью
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон поделился впечатлениями от вызова в олимпийскую сборную Бразилии.

– Ты получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Что для тебя значат выступления за сборную своей страны?

– Это очень важно для меня! Я работаю, чтобы в первую очередь хорошо проявить себя в "Шахтере". Если проявишь себя, тебя могут привлечь и в сборную. Думаю, нужно концентрироваться на выступлениях в своем клубе, а уже после этого появится возможность выступить за сборную.

– Из "Шахтера" в олимпийскую сборную Бразилии приглашены 4 футболиста – самое большое представительство среди всех клубов.

– Это показатель хорошей работы с молодыми игроками. Да и не только с молодыми, ведь в "Шахтере" есть сборники из Израиля, Грузии – результаты труда всего клуба.

– В Бразилии реагируют на представительство такого количества игроков именно из Украины?

– Конечно. Но в то же время все знают, что в "Шахтере" всегда были сильные футболисты, много бразильской молодежи, которая росла и прогрессировала в клубе. Так что "Шахтер" в Бразилии знают.

– Хочешь сыграть на Олимпиаде?

– Сыграть на Олимпиаде – моя цель. Но для этого сначала нужно проявить себя в "Шахтере", а затем уже и в сборной.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
13.11.2020 в 17:44
Увы, многие не хотят смириться с тем, что мы живем в эпоху глобализации, что полностью снесло мозги всей планете. И уже давно. Поэтому хочешь - не хочешь, а реалии таковы, что бабло на первом месте. И курочка, несущая золотые яйца сегодня, а не завтра, живет в Бразилии. Но обратите внимание на создание тотальной сети школ и академий ШД по всей Украине... А ведь если у РЛА есть мозги, он немедленно должен приступить к созданию таких школ-академий... в Бразилии, а не обесценивать стоимость активов ШД внутри страны :)
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Просто Квашин (Харьков)
13.11.2020 в 16:26
Бразильский идиот ( а скорее апологет "руssкага мира" Палкин) пытается скрыть что ему проще зарабатывать на молодых бразилах ( 15 млн.долл)за Тете напр.), чем воспитывать своих... НО кто поймет, кто свои для шахтьора ??? Ахмет-заде всю жизнь ПОКУПАЛ того,кто ему нужен...Сотнями...А куда их девать ??? НЕ все влезут в мариуполь...
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таврия19752009 (симферополь)
13.11.2020 в 17:04
Тебе не кто не покупает? Не плачь такое г... Не кому не нужно
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