Десна выбирает имя своему маскоту-орлу

Черниговская " Десна " не отстает от трендов и решала обзавестись собственным маскотом.

Маскотом команды будет орел - символ Чернигова и "Десны", запечатленный на клубной эмблеме.

Теперь осталось выбрать этому маскоту имя. Среди предложенных вариантов:

Норден

Игли

Сив