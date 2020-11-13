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Десна выбирает имя своему маскоту-орлу
Проголосовать за предложенные варианты может каждый желающий
Черниговская "
Маскотом команды будет орел - символ Чернигова и "Десны", запечатленный на клубной эмблеме.
Теперь осталось выбрать этому маскоту имя. Среди предложенных вариантов:
Норден
Игли
Сив
Проголосовать за понравившееся имя можно в
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