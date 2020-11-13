Боту: Додо в ближайшем будущем сможет попасть в национальную сборную Бразилии

Глава селекционной службы " Шахтера " Жозе Боту высказался о перспективах Додо, Майкона, Маркоса и Тете, которые недавно были вызваны на сбор олимпийской сборной Бразилии.

"Додо – крайний защитник, качества которого не так просто найти на трансферном рынке, поскольку он обладает незаурядной скоростью, техникой, решениями, с каждым годом прогрессирует. И наряду с этим атакующим набором он отлично обороняется. Думаю, Додо очень важен для Бразилии и в ближайшем будущем сможет попасть в национальную сборную. Найти такого игрока, особенно в Бразилии, непросто.

Майкон – очень думающий футболист. Хотя со стороны он вроде бы не выделяется ничем особенным. Да, у него хороший удар и болельщикам нравится, как он забивает голы. Он не особо заметен, поскольку делает все качественно и непринужденно, визуально очень просто и легко. Как любил говорить Йохан Кройф: «Играть просто – сложнее всего». Майкон именно такой исполнитель – обладает высоким интеллектом и умеет упрощать игру, что очень важно.

Тете – врожденный талант. Он силен в единоборствах, и здесь уже другое – способность забивать и ассистировать. Сейчас это очень актуально на трансферном рынке. Многие любители футбола иногда даже не смотрят матчи, а сразу переходят к статистике, и Тете по данным показателям всегда на ведущих позициях, что тоже, кстати, весьма важно с точки зрения ценности игрока.

Маркос для меня – просто экстраординарный футболист. Когда смотришь на него, как говорят, много не дашь: он небольшого роста и некрупного сложения, но при этом один из умнейших игроков, которых я когда-либо видел в жизни! Первый раз я увидел его в U17: мне хватило минуты, чтобы сказать себе, что этот паренек стоит внимания. Он настолько хорош в своих действиях, просто совершенен при антропометрии… Кстати, для него она – не проблема. После первого внешнего впечатления аудитория об этом совсем забывает. Для меня Маркос – один из самых многообещающих исполнителей", - рассказал Боту.