Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кополовец намерен выйти на поле в составе Миная во второй части сезона
Спортдир Миная намерен доказать, что есть еще порох в пороховницах
Спортивный директор "
"Вот уже третий день тренируемся на своем клубном стадионе в Минае, где созданы надлежащие условия. Планировали сыграть спарринг, однако футболисты второлигового "Ужгорода" еще не восстановились после вспышки коронавируса в команде, а с львовским "Рухом" не удалось договориться. Поэтому в ближайшее время придется обойтись без игровой практики.
К счастью, травмированных и заболевших среди наших футболистов нет. Надеюсь, это позволит качественно подготовиться к очередному календарному матчу чемпионата УПЛ.
В общей группе занимаюсь и я, хотя принял решение не форсировать событий и свое возвращение в строй перенести на вторую часть сезона. В начале следующего года пройду все сборы и тогда мне будет легче доказать, что еще есть порох в пороховнице и, что я еще могу помочь "Минаю", - сказал Кополовец.
Популярное сейчас
- Мальта - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Кубок Украины. Олимпик вылетает из турнира, ВПК-Агро проходит благодаря пенальти
- Германия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
- Денисов обратился к Луческу: Почему же молчал в случае с Александрией?
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО