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Кополовец намерен выйти на поле в составе Миная во второй части сезона

Премьер-лига
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Спортдир Миная намерен доказать, что есть еще порох в пороховницах

Кополовец намерен выйти на поле в составе Миная во второй части сезона
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал, как закарпатская команда заполняет ноябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную международными матчами сборной Украины.

"Вот уже третий день тренируемся на своем клубном стадионе в Минае, где созданы надлежащие условия. Планировали сыграть спарринг, однако футболисты второлигового "Ужгорода" еще не восстановились после вспышки коронавируса в команде, а с львовским "Рухом" не удалось договориться. Поэтому в ближайшее время придется обойтись без игровой практики.

К счастью, травмированных и заболевших среди наших футболистов нет. Надеюсь, это позволит качественно подготовиться к очередному календарному матчу чемпионата УПЛ.

В общей группе занимаюсь и я, хотя принял решение не форсировать событий и свое возвращение в строй перенести на вторую часть сезона. В начале следующего года пройду все сборы и тогда мне будет легче доказать, что еще есть порох в пороховнице и, что я еще могу помочь "Минаю", - сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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