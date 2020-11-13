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Шаран: В матче с Шахтером Александрии придется много защищаться

Премьер-лига
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Команда Шарана продолжает планомерную подготовку к возобновлению чемпионата

Шаран: В матче с Шахтером Александрии придется много защищаться
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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, как команда готовится к матчу 10-го тура УПЛ против Шахтера.

"К "Шахтеру" мы всегда готовимся немного по-другому, поскольку знаем, что нам придется много защищаться, надо будет компактно действовать в защите. Отработаем и тактически, и теоретически, будем смотреть не один матч "Шахтера".

Поэтому подготовка продолжается. Впереди поединок с сильнейшей командой нашего чемпионата", - сказал Шаран.

Матч "Шахтер" – "Александрии" состоится в субботу 21 ноября и начнется в 17:00.

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В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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