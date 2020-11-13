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Шаран: В матче с Шахтером Александрии придется много защищаться
Команда Шарана продолжает планомерную подготовку к возобновлению чемпионата
Главный тренер "
"К "Шахтеру" мы всегда готовимся немного по-другому, поскольку знаем, что нам придется много защищаться, надо будет компактно действовать в защите. Отработаем и тактически, и теоретически, будем смотреть не один матч "Шахтера".
Поэтому подготовка продолжается. Впереди поединок с сильнейшей командой нашего чемпионата", - сказал Шаран.
Матч "Шахтер" – "Александрии" состоится в субботу 21 ноября и начнется в 17:00.
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