Шаран: В матче с Шахтером Александрии придется много защищаться

Главный тренер " Александрии " Владимир Шаран рассказал, как команда готовится к матчу 10-го тура УПЛ против Шахтера.

"К "Шахтеру" мы всегда готовимся немного по-другому, поскольку знаем, что нам придется много защищаться, надо будет компактно действовать в защите. Отработаем и тактически, и теоретически, будем смотреть не один матч "Шахтера".

Поэтому подготовка продолжается. Впереди поединок с сильнейшей командой нашего чемпионата", - сказал Шаран.

Матч "Шахтер" – "Александрии" состоится в субботу 21 ноября и начнется в 17:00.