Боту: Бразильцы говорят о Шахтере как о клубе, за которым хотят наблюдать

Директор департамента селекции ФК "Шахтер" Жозе Боту поделился мнением об олимпийской сборной Бразилии, куда на ближайший сбор получили вызов Додо, Майкон, Маркос Антонио и Тете.

– Жозе, что собой представляет олимпийская сборная Бразилии? Действительно ли это самые талантливые бразильские игроки в возрасте до 23 лет?

– Да. Олимпийская сборная Бразилии – вторая команда страны. Это как молодежная сборная в Украине. Но для бразильцев, конфедерации и в целом бразильского футбола она имеет даже большее значение, чем вторая сборная, поскольку там огромное внимание уделяется Олимпийским играм. Как мы помним, 4 года назад в Рио с такими футболистами в составе, как Неймар и Габриэл Жезус, было завоевано олимпийское золото. Поэтому для любого бразильского игрока очень важно быть частью этой сборной, участвовать в Олимпиаде и побеждать.

– Насколько высоко в Бразилии ценятся успехи этой сборной и по силам ли ей выиграть Олимпиаду?

– Конечно же, эта сборная находится в числе фаворитов, поскольку в ней собраны большие таланты. Плюс каждая команда может заявить 3 игроков старше 23 лет – именно потому там могут принимать участие такие футболисты, как Неймар. Но есть и другое очень талантливое поколение – 1997, 1999, 2000 годов рождения, где также много талантов. Конечно, процесс начался не сегодня, а еще в прошлом году, когда сборная прошла квалификацию на Олимпийские игры. В победном для олимпийской сборной Бразилии южноамериканском турнире принимали участие футболисты "Шахтера" Майкон и Додо, а теперь там еще двое наших ребят 2000 года рождения, и это при базовом 1997 годе. Исходя из того, что там огромный выбор исполнителей, присутствие в команде наших парней является хорошим знаком: они вполне могут следующим летом принять участие в Олимпиаде в Токио.

– У "Шахтера" самое большое представительство в олимпийской сборной Бразилии – 4 игрока. О чем это говорит и что об этом думают в самой Бразилии?

– Прежде всего это говорит о большом объеме работы, проделанном всем клубом в целом – от менеджмента до специалистов-селекционеров. И, конечно же, о заслуге тренера, который развивает футболистов до такого уровня. Этот факт широко освещается в бразильской прессе, на телевидении. То, что "Шахтер" (а не "Ливерпуль", "Реал" или "Аякс") имеет наибольшее представительство в олимпийской сборной, на мой взгляд, очень важно как для наших игроков, так и для клуба в целом. Бразильцы говорят о "Шахтере" как о клубе, за которым хотят наблюдать.

– Оцените шансы каждого из четверки сыграть в предстоящих матчах с Южной Кореей и Египтом. И кто из них уже сейчас может претендовать на ключевые роли в олимпийской сборной?

– Мы поддерживаем контакты со многими наставниками из бразильской конфедерации. Процесс реформируется, претерпевает изменения. Например, я общаюсь с нынешним тренером сборной U23 Андре Жардином, и он иногда спрашивает меня о моментах, которые не всегда очевидны при просмотре видео матчей. Такие контакты обоюдоважны как для "Шахтера", так и для бразильцев. У меня есть уверенность, что все четверо будут заиграны. Возможно, в двух ближайших матчах не в стартовом составе, но они обязательно будут выходить. Сказал ребятам, что в Египте им нужно выжимать максимум из каждой минуты в тренировках и матчах, чтобы доказать, что они в этой команде не просто так. С тем чтобы летом следующего года выйти уже в основном составе сборной на Олимпиаде.