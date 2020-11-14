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УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с Covid-19
Киевляне выплатят компенсацию вслед за Шахтером
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о нарушениях, которые произошли в последних поединках под их эгидой.
"Динамо" оштрафован на пять тысяч евро за ненадлежащую подготовку и нарушения минимальных требований гигиены болельщиков во время домашнего матча против "Ювентуса". Среди нарушений были такие как отсутствие маски на лице зрителей и несоблюдение социальной дистанции.
Кроме этого 14 тыс евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов. Все штрафы команда выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" тоже получил наказание за нарушения в матче Лиги Чемпионов. Кроме штрафа, наставник дончан
Сейчас киевляне занимают третье место в группе G, опережая лишь Ференцеварош по разнице забитых-пропущенных. Следующий матч "Динамо" проведет 24 ноября против Барселоны на НСК Олимпийский.
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