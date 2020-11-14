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УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с Covid-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне выплатят компенсацию вслед за Шахтером

УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с Covid-19
Новина українською

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение о нарушениях, которые произошли в последних поединках под их эгидой.

"Динамо" оштрафован на пять тысяч евро за ненадлежащую подготовку и нарушения минимальных требований гигиены болельщиков во время домашнего матча против "Ювентуса". Среди нарушений были такие как отсутствие маски на лице зрителей и несоблюдение социальной дистанции.

Кроме этого 14 тыс евро киевляне заплатят за блокирование зрителями общественных проходов. Все штрафы команда выплатить в течение 90-дней с момента оглашения решения.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" тоже получил наказание за нарушения в матче Лиги Чемпионов. Кроме штрафа, наставник дончан Луиш Каштру был дисквалифицирован.

Сейчас киевляне занимают третье место в группе G, опережая лишь Ференцеварош по разнице забитых-пропущенных. Следующий матч "Динамо" проведет 24 ноября против Барселоны на НСК Олимпийский.

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
14.11.2020 в 15:58
И Динамо и Шахтер штрафуют за фигню какую-то....
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0
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Леонід Скачков (Рівне)
14.11.2020 в 15:26
Ха-ха!Знайшли пандемію...))) З Африки насувається вірусний поліємієліт,от це так дійсно пандемія!З десяти захворівших виживає лише один!Ось на що потрібно сьогодні звернути увагу!
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+1
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 15:31
Звідки такі пізнання? Ти що, вижив?
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+2
-1
bokassalowara (Город)
14.11.2020 в 14:39
так нужно чтоб зрители и платили
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+5
-2
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Spokoyno (Киев)
14.11.2020 в 15:15
Впотрійному розмірі! Весь світ страждає від цієї "чуми ХХІ сторіччя", а наші "розумники вважають, що комусь на масках кортить заробити ДЕ БИ ЛИтературне слівце знайти. От тут з влади треба спитати, де покарання порушників!?! На то вона і влада... повинна проводити може і не зовсім незрозумілі широкому колу, але НЕОБХІДНІ речі. У тому числі покарання.
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