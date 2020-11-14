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Возращение Тайсона в Интернасьонал находится под угрозой срыва

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт бразильца с "горняками" истекает в 2021 году

Возращение Тайсона в Интернасьонал находится под угрозой срыва
Новина українською

Возвращение Тайсона в "Интернасьонал" после окончания контракта с горняками находится под вопросом, сообщает Revista Colorada.

По информации источника, на решение бразильского хавбека "Шахтёра" о будущем повлиял уход наставника "Интернасьоналя" Эдуардо Куде, который возглавил "Сельту". У Тайсона хорошие отношения с Куде, с которым они неоднократно обсуждали потенциальную роль 32-летнего футболиста в бразильском "Интере".

Агент игрока Диего Дорнеллес не стал отвечать на вопрос, повлияет ли уход тренера на возвращение игрока в бразильский клуб.

Напомним, контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Бразилец является выпускником "Интернасьоналя", о желании возвращения в которой он неоднократно говорил в интервью.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (3)
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Siren05 (Мариуполь)
14.11.2020 в 15:51
У Тайсона появился выбор. Или идти к любимому тренеру или в любимую команду. Т.ч. нет проблем!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.11.2020 в 16:08
или выклянчивать новый контракт в шд))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2020 в 15:30
Це велике нещастя
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