Возращение Тайсона в Интернасьонал находится под угрозой срыва

Возвращение Тайсона в "Интернасьонал" после окончания контракта с горняками находится под вопросом, сообщает Revista Colorada.

По информации источника, на решение бразильского хавбека "Шахтёра" о будущем повлиял уход наставника "Интернасьоналя" Эдуардо Куде, который возглавил "Сельту". У Тайсона хорошие отношения с Куде, с которым они неоднократно обсуждали потенциальную роль 32-летнего футболиста в бразильском "Интере".

Агент игрока Диего Дорнеллес не стал отвечать на вопрос, повлияет ли уход тренера на возвращение игрока в бразильский клуб.

Напомним, контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Бразилец является выпускником "Интернасьоналя", о желании возвращения в которой он неоднократно говорил в интервью.