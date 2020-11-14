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Возращение Тайсона в Интернасьонал находится под угрозой срыва
Контракт бразильца с "горняками" истекает в 2021 году
Возвращение Тайсона в "Интернасьонал" после окончания контракта с горняками находится под вопросом, сообщает Revista Colorada.
По информации источника, на решение бразильского хавбека "Шахтёра" о будущем повлиял уход наставника "Интернасьоналя" Эдуардо Куде, который возглавил "Сельту". У Тайсона хорошие отношения с Куде, с которым они неоднократно обсуждали потенциальную роль 32-летнего футболиста в бразильском "Интере".
Агент игрока Диего Дорнеллес не стал отвечать на вопрос, повлияет ли уход тренера на возвращение игрока в бразильский клуб.
Напомним, контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года. Бразилец является выпускником "Интернасьоналя", о желании возвращения в которой он неоднократно говорил в интервью.
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