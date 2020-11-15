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Дентиньо вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера
"Горняки" приступили к тренировкам и сдали тесты на COVID-19
Сайт донецкого "Шахтера" сообщает, что первая команда вернулся к тренировкам и начала подготовку к поединку 10-го тура чемпионата Украины против "Александрии", который состоиться 21-го ноября.
В общей группе "горняков" тренировались 11 футболистов - 2 гоклипера и 9 полевых игроков. К тренировочному процессу также приступил Дентиньо. Напомним, бразильский форвард получил травму в матче против миланского "Интера" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игроки "Шахтера" также сдали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты.
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