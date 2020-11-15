Дентиньо вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера

Сайт донецкого "Шахтера" сообщает, что первая команда вернулся к тренировкам и начала подготовку к поединку 10-го тура чемпионата Украины против "Александрии", который состоиться 21-го ноября.

В общей группе "горняков" тренировались 11 футболистов - 2 гоклипера и 9 полевых игроков. К тренировочному процессу также приступил Дентиньо. Напомним, бразильский форвард получил травму в матче против миланского "Интера" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игроки "Шахтера" также сдали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты.

