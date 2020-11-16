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Лавриненко: Прилагаем усилия, чтобы к поединку с Динамо подойти в боевом составе

Премьер-лига
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УПЛ вернется на выходных

Лавриненко: Прилагаем усилия, чтобы к поединку с Динамо подойти в боевом составе
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Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал, как его подопечные готовятся к поединку 10-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

"Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной международными матчами сборной Украины, нам предлагали провести спарринг, но мы отказались. В команде много игроков переболели, некоторые после травм, поэтому важно было, как следует восстановиться и благодаря продуктивному тренировочному процессу постараться нивелировать разный степень готовности подопечных.

Также прилагаем усилия, чтобы к субботнему поединку с "Динамо" подойти в боевом составе. С 18 ноября в общей группе начнут тренироваться Максим Ковалев, Владислав Лупашко и Артем Щедрый. Что касается новичка из Ганы Рудольфа Благоги, то, скорее всего, на этой неделе он начнет заниматься по индивидуальной программе, однако на него мы рассчитываем уже во второй части сезона", - сказал Лавриненко

Напомним, что поединок "Ингулец" - "Динамо" состоится 21 ноября.

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В статье: Динамо (Киев) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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