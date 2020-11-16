Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: Прилагаем усилия, чтобы к поединку с Динамо подойти в боевом составе
УПЛ вернется на выходных
Главный тренер "
"Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной международными матчами сборной Украины, нам предлагали провести спарринг, но мы отказались. В команде много игроков переболели, некоторые после травм, поэтому важно было, как следует восстановиться и благодаря продуктивному тренировочному процессу постараться нивелировать разный степень готовности подопечных.
Также прилагаем усилия, чтобы к субботнему поединку с "Динамо" подойти в боевом составе. С 18 ноября в общей группе начнут тренироваться Максим Ковалев, Владислав Лупашко и Артем Щедрый. Что касается новичка из Ганы Рудольфа Благоги, то, скорее всего, на этой неделе он начнет заниматься по индивидуальной программе, однако на него мы рассчитываем уже во второй части сезона", - сказал Лавриненко
Напомним, что поединок "Ингулец" - "Динамо" состоится 21 ноября.
Популярное сейчас
- Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+
- Хацкевич заявил, что не стал бы продлевать контракт, если бы Суркис четко поставил задачу
- Суарес: Мне грустно, больно и обидно из-за того, как именно я покинул Барселону
- Левандовски: Сказал Луческу, что не перешел бы в Динамо, а он ответил: Ты еще молодой, у тебя нет опыта
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО