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Луческу зимой может покинуть Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренеру тяжело переносить будни без своей семьи

Луческу зимой может покинуть Динамо - СМИ
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве и может покинуть киевский клуб уже зимой, сообщает румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники.

Дело в том, что 75-летний тренер очень некомфортно себя чувствует без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к Луческу из-за пандемии коронавируса.

Наставник киевской команды изолированно живёт на базе в Конча-Заспе, что для него тяжело психологически, и все более убеждается в мысли вернуться к семье, если коронавирусный кризис не будет разрешен.

Тем не менее, специалист четко ставит перед собой задачу вывести команду в еврокубковую весну и закончить календарный год на первом месте в чемпионате Украины.

Напомним, что на данный момент "Динамо" в чемпионате опережает "Шахтер" на 1 очко, а в группе ЛЧ, вероятнее всего, будет бороться 3а 3-е место с "Ференцварошем".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Ziare

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Комментарии (4)
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rivnenskyi (Рівне)
16.11.2020 в 17:37
Дурниця. Або сама новина, або причина для уходу з клубу. Спеціально зайшов перевірити чи є можливість дістатися з Бухареста до Києва. Є. В чому справа?Нехай прилітає його дружина, в чому проблема? Думаю це фейк на 99%. Здається для румунських газет Луческу це персона рівня Мілевського чи Морозючки для нас - що не напиши про них, всі читатимуть.
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 17:36
Ох ржу, не могу!!!! Давайте, беспомощные, лайте, дизлайкайте, обзывайте........ Ви же не можете вызнавать вашу неправоту! Идите, дедушку просите, чтобы вас не покинул!!!!! )))))) Хи, хи, хи. .........
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 17:30
Лучше вовремя свалить, решил дед, всеравно ничего не светит и погонят, а так по тихому......)))))
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Kolibri (Киевоград)
16.11.2020 в 17:27
Ой как неожиданно! Как же будут все его дырявые поклонники плакать, которые с него идола лечили??? Я же говорил что он и год не продержится! ))))
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