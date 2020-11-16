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Луческу зимой может покинуть Динамо - СМИ
Тренеру тяжело переносить будни без своей семьи
Главный тренер "
Дело в том, что 75-летний тренер очень некомфортно себя чувствует без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к Луческу из-за пандемии коронавируса.
Наставник киевской команды изолированно живёт на базе в Конча-Заспе, что для него тяжело психологически, и все более убеждается в мысли вернуться к семье, если коронавирусный кризис не будет разрешен.
Тем не менее, специалист четко ставит перед собой задачу вывести команду в еврокубковую весну и закончить календарный год на первом месте в чемпионате Украины.
Напомним, что на данный момент "Динамо" в чемпионате опережает "Шахтер" на 1 очко, а в группе ЛЧ, вероятнее всего, будет бороться 3а 3-е место с "Ференцварошем".
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