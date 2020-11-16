Луческу зимой может покинуть Динамо - СМИ

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве и может покинуть киевский клуб уже зимой, сообщает румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники.

Дело в том, что 75-летний тренер очень некомфортно себя чувствует без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к Луческу из-за пандемии коронавируса.

Наставник киевской команды изолированно живёт на базе в Конча-Заспе, что для него тяжело психологически, и все более убеждается в мысли вернуться к семье, если коронавирусный кризис не будет разрешен.

Тем не менее, специалист четко ставит перед собой задачу вывести команду в еврокубковую весну и закончить календарный год на первом месте в чемпионате Украины.

Напомним, что на данный момент "Динамо" в чемпионате опережает "Шахтер" на 1 очко, а в группе ЛЧ, вероятнее всего, будет бороться 3а 3-е место с "Ференцварошем".