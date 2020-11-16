Динамо в усеченном составе вернулось к тренировкам

Киевское " Динамо " после нескольких выходных дней возобновило тренировочный процесс.

В отсутствие сборников и инфицированных коронавирусом игроков "бело-синие" пока тренируются в усеченном составе.

В эти дни команда проводит по одной утренней тренировке и ждет возвращения сборников из национальных команд.

Напомним, что "Динамо" свой следующий матч должно провести в субботу, 21 ноября. Соперник – "Ингулец" из Петрово.