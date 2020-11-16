  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо в усеченном составе вернулось к тренировкам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо в усеченном составе вернулось к тренировкам

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне ждут возвращения сборников

Динамо в усеченном составе вернулось к тренировкам
Новина українською

Киевское "Динамо" после нескольких выходных дней возобновило тренировочный процесс.

В отсутствие сборников и инфицированных коронавирусом игроков "бело-синие" пока тренируются в усеченном составе.

В эти дни команда проводит по одной утренней тренировке и ждет возвращения сборников из национальных команд.

Напомним, что "Динамо" свой следующий матч должно провести в субботу, 21 ноября. Соперник – "Ингулец" из Петрово.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...