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Динамо в усеченном составе вернулось к тренировкам
Киевляне ждут возвращения сборников
Киевское "
В отсутствие сборников и инфицированных коронавирусом игроков "бело-синие" пока тренируются в усеченном составе.
В эти дни команда проводит по одной утренней тренировке и ждет возвращения сборников из национальных команд.
Напомним, что "Динамо" свой следующий матч должно провести в субботу, 21 ноября. Соперник – "Ингулец" из Петрово.
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Источник:ФК Динамо
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