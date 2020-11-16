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Луческу опроверг информацию о своем уходе из Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист никуда не уходит

Луческу опроверг информацию о своем уходе из Динамо
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию румынских СМИ о том, что он зимой может покинуть киевский клуб.

Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.

В то же время украинский журналист Игорь Цыганык связался с тренером, и румынский специалист опроверг эту информацию, попросив Цыганыка официально заявить от его имени, что он никуда уходить не собирается.

Также Цыганык добавил, что Луческу действительно живет на базе "Динамо " в Конча-Заспе, однако это было оговорено изначально. Таким образом тренер был намерен быстрее познакомиться с командой и условиями работы.

Постоянное жилье в Киеве Луческу будет подыскивать уже после зимних сборов киевлян, и уже тогда намерен перевезти в Украину и свою жену Нели.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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Alex.696 (Немирів)
16.11.2020 в 20:25
Колібрі - пи з ду н)))
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
16.11.2020 в 20:25
нас и тут неплохо кормят! (с)
Ответить
0
-1
Oлeкcин (Н.)
16.11.2020 в 20:02
У Динамо есть официальная пресс-служба. С куя ли Будулай будет Цыгавнюку давать официальные поручения о заявлениях?
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 19:40
Пєнісов тепер як типа порядний повинен застрелитися.
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+9
-3
aleks68
16.11.2020 в 19:45
тебе конченой задроте давно пора повесится на ближайшем дереве.тупая е....я жертва аборта.продолжай лизать суркису гнида
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+2
-11
Alex.696 (Немирів)
16.11.2020 в 19:25
Ну що, блакитна пташка, і далі будеш звиздіти? Я ж казав, що всі твої прогнози - повне лацно.
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+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
16.11.2020 в 19:45
Блакитна пташечка вже на сідалі.))) Вже тільки зранку щось прокукурікає.
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+1
-1
Djon (Киев)
16.11.2020 в 19:17
Хорошо, что Мирча никуда не уходит. У него в Динамо все получится. Сильная команда не сразу строится. Нужно время.
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+8
-2
aleks68
16.11.2020 в 19:46
было бы сказано
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+2
-7


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