Луческу опроверг информацию о своем уходе из Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию румынских СМИ о том, что он зимой может покинуть киевский клуб .

Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.

В то же время украинский журналист Игорь Цыганык связался с тренером, и румынский специалист опроверг эту информацию, попросив Цыганыка официально заявить от его имени, что он никуда уходить не собирается.

Также Цыганык добавил, что Луческу действительно живет на базе "Динамо " в Конча-Заспе, однако это было оговорено изначально. Таким образом тренер был намерен быстрее познакомиться с командой и условиями работы.

Постоянное жилье в Киеве Луческу будет подыскивать уже после зимних сборов киевлян, и уже тогда намерен перевезти в Украину и свою жену Нели.