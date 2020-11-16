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Луческу опроверг информацию о своем уходе из Динамо
Специалист никуда не уходит
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию румынских СМИ о том, что он
Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.
В то же время украинский журналист Игорь Цыганык связался с тренером, и румынский специалист опроверг эту информацию, попросив Цыганыка официально заявить от его имени, что он никуда уходить не собирается.
Также Цыганык добавил, что Луческу действительно живет на базе "Динамо " в Конча-Заспе, однако это было оговорено изначально. Таким образом тренер был намерен быстрее познакомиться с командой и условиями работы.
Постоянное жилье в Киеве Луческу будет подыскивать уже после зимних сборов киевлян, и уже тогда намерен перевезти в Украину и свою жену Нели.
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