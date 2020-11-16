Луческу: Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию румынских СМИ о том, что он зимой может покинуть киевский клуб.

"Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов. Многие СМИ пытаются на именах футболистов и тренеров повысить посещаемость сайта или тираж газеты, а самый простой путь – это выдумать что-то невероятное, то есть то, чего нет и быть не может.

Сюда относится и ситуация с моим якобы уходом из "Динамо" из-за пандемии и жизни на базе. Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет. Такова жизнь профессионала в большом футболе, этим меня и мою семью не удивить.

Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в "Динамо" и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями. Во многих командах я прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом, но правильные решения в таких ситуациях лишь подчеркивают тренерский уровень и опыт", - заявил Луческу.

Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.