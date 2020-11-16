  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер заверил, что они никуда не уходит

Луческу: Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу опроверг информацию румынских СМИ о том, что он зимой может покинуть киевский клуб.

"Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов. Многие СМИ пытаются на именах футболистов и тренеров повысить посещаемость сайта или тираж газеты, а самый простой путь – это выдумать что-то невероятное, то есть то, чего нет и быть не может.

Сюда относится и ситуация с моим якобы уходом из "Динамо" из-за пандемии и жизни на базе. Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет. Такова жизнь профессионала в большом футболе, этим меня и мою семью не удивить.

Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в "Динамо" и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями. Во многих командах я прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом, но правильные решения в таких ситуациях лишь подчеркивают тренерский уровень и опыт", - заявил Луческу.

Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
16.11.2020 в 20:26
Луческо прав-не пинают только дохлую собаку это (Ахметов Каштру Палкина Маркевича и прочих лузеров)
Ответить
0
0
Alex.696 (Немирів)
16.11.2020 в 20:25
Колібрі - пи з ду н)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...