Луческу: Некоторые кадровые решения – это приличный риск, но в футболе надо уметь рисковать

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о пандемии коронавируса, его влиянии на работу футбольных команд, и, в частности, на ситуацию в киевском клубе.

- Как вы справляетесь с тем, что происходит в современном профессиональном футболе? Насколько тяжело психологически работать в сложившейся ситуации?

- Назвать происходящее обычной ситуацией, разумеется, нельзя. Весь мир страдает, не только футбольные клубы. Это большой вызов для всех нас, важно проявить профессионализм и все свои лучшие качества, чтобы команда прогрессировала при нынешних обстоятельствах.

У меня большой тренерский опыт, и сейчас это очень важно для работы. Если говорить непосредственно о происходящем в команде, то самый сложный момент – это неопределенность с составом. В любой момент может вылететь тот или иной игрок, в том числе и те, на кого возлагаются большие надежды в процессе подготовки к предстоящему поединку.

Так, например, было с Владимиром Шепелевым, который провел сильный матч против "Барселоны", мы очень надеялись на его качественную игру против "Шахтера", но тесты показали положительный результат, и на поле он не вышел. Это сложные моменты, их невозможно предвидеть или предсказать.

Постоянные потери в составе – это проблема. Но не та проблема, которую мы не могли бы решить. Да, "Динамо" потеряло очки в Лиге чемпионов, в чемпионате Украины, но это все поправимая ситуация

- Как обстановка в команде? Вы ежедневно общаетесь с игроками, что можете сказать об их настроении и мотивации, как они проходят через сложившуюся ситуацию?

- Наши игроки настроены по-боевому. "Динамо" лидирует в чемпионате Украины и достойно сражается в Лиге чемпионов. Это наш курс, и мы планируем продолжать упорно работать, а команда должна прогрессировать и становиться лучше.

Меня радует, что футболисты вникают в рекомендации врачей, с пониманием относятся ко всем медицинским нюансам. Игроки, которые не задействованы в тренировочном процессе, выполняют предписания медицинского штаба и делают все возможное, чтобы вернуться в строй. Это хороший подход и профессиональное отношение к делу.

Те, кого вирус не коснулся, тренируются с большим усердием. Мы все прекрасно понимаем сложность задач – удержать лидерство в чемпионате Украины и не ударить лицом в грязь против грандов мирового футбола в Лиге чемпионов. Играть против "Ювентуса" и "Барселоны" само по себе тяжело, а с учетом больших кадровых потерь это большое испытание для нашей команды.

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- Самое сложное на данном этапе – это выбор состава?

- Нам действительно приходится в буквальном смысле "латать" состав и находить нестандартные решения. Некоторые из них – это приличный риск, но в футболе надо уметь рисковать.

Например, мы долго определялись, кто сыграет против "Барселоны" на левом фланге обороны. У нас вылетели все, кто мог сыграть с точки зрения опыта и навыков, и тренерский штаб максимально тщательно проработал все "за" и "против" каждого варианта. Мы подняли все архивы, анализировали возможности каждого из кандидатов.

Оказалось, что у де Пены банально нет опыта (изначально мы его видели в основе на этот матч), Вивчаренко не мог играть по медицинским причинам, Сирота вообще ни одной минуты не провел слева, и мы рискнули выставить Шабанова, который не играл в нынешнем сезоне.

Важно, чтобы болельщики и журналисты понимали: нынешние сложности меня лично и наш тренерский штаб лишь дополнительно мотивируют. Не в моем характере сдаваться, я не ищу легкий вариант решения проблем, а ищу лучший путь для "Динамо".