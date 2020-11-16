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Луческу и Суркис проведут рабочую встречу, на которой обсудят потенциальных зимних новичков
Встреча пройдет на днях
Главный тренер "
Встреча состоится в ближайшие дни – Суркис будет присутствовать на спарринге между первой и второй командой киевлян, ну а после поединка Суркис и Луческу обсудят животрепещущие рабочие вопросы.
Тренер и президент обсудят зимние сборы и возможное зимнее усиление. При этом Луческу сказал, что он сейчас не может сказать имена потенциальных новичков – данные вопросы будут обсуждаться с президентом, селекционной службой, после чего и будут приниматься решения.
При этом Луческу не настаивает, чтобы это были обязательно иностранцы, так как по мнению тренера, и в УПЛ можно найти нужных и достойных исполнителей для команды.
Напомним, что на данный момент "Динамо" в чемпионате опережает "Шахтер" на 1 очко, а в группе ЛЧ, вероятнее всего, будет бороться за 3-е место с "Ференцварошем".
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