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Луческу и Суркис проведут рабочую встречу, на которых обсудят потенциальных зимних новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча пройдет на днях

Луческу и Суркис проведут рабочую встречу, на которых обсудят потенциальных зимних новичков
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в ближайшее время встретится с президентом клуба Игорем Суркисом. Об этом тренер сообщил в беседе с журналистом Игорем Цыганыком.

Встреча состоится в ближайшие дни – Суркис будет присутствовать на спарринге между первой и второй командой киевлян, ну а после поединка Суркис и Луческу обсудят животрепещущие рабочие вопросы.

Тренер и президент обсудят зимние сборы и возможное зимнее усиление. При этом Луческу сказал, что он сейчас не может сказать имена потенциальных новичков – данные вопросы будут обсуждаться с президентом, селекционной службой, после чего и будут приниматься решения.

При этом Луческу не настаивает, что это будут обязательно иностранцы, так как по мнению тренера, и в УПЛ можно найти нужных и достойных исполнителей для команды.

Напомним, что на данный момент "Динамо" в чемпионате опережает "Шахтер" на 1 очко, а в группе ЛЧ, вероятнее всего, будет бороться за 3-е место с "Ференцварошем".

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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