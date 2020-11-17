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Олимпик возобновил тренировки без двух травмированных игроков
И троих, которые уехали в сборные
После кубкового матча в Днепре
Вчера, 16 ноября, дончане собрались на базе в Счастливом и тренировочный процесс возобновился. В следующем поединке команде Игоря Климовского предстоит встретиться в Киеве с луганской "Зарей".
Подготовка к матчу 10-го тура стартовала с работы в тренажерном зале, после этого олимпийцы вышли на поле.
Не тренировались с командой травмированы Лебеденко и Зотько, а также те, кто отправился в лагеря своих сборных - Романовский, Снурницин и Кравчук.
Учитывая кадровую ситуацию, тренерский штаб привлек к тренировкам с основой трех представителей молодежки. Для Касабуцкого, Новикова и Грецайчука это не только шанс проявить себя в первой команде "Олимпика", но и прекрасная возможность вырасти, поработать с опытными игроками УПЛ.
Сегодня донецкая команда продолжит подготовку к важному поединку утренней тренировкой.
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