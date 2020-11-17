Олимпик возобновил тренировки без двух травмированных игроков

После кубкового матча в Днепре олимпийцы получили два выходных. Для кого-то это стало возможностью увидеться с родными, для кого-то - восстановить физические и моральные ресурсы.

Вчера, 16 ноября, дончане собрались на базе в Счастливом и тренировочный процесс возобновился. В следующем поединке команде Игоря Климовского предстоит встретиться в Киеве с луганской "Зарей".

Подготовка к матчу 10-го тура стартовала с работы в тренажерном зале, после этого олимпийцы вышли на поле.

Не тренировались с командой травмированы Лебеденко и Зотько, а также те, кто отправился в лагеря своих сборных - Романовский, Снурницин и Кравчук.

Учитывая кадровую ситуацию, тренерский штаб привлек к тренировкам с основой трех представителей молодежки. Для Касабуцкого, Новикова и Грецайчука это не только шанс проявить себя в первой команде "Олимпика", но и прекрасная возможность вырасти, поработать с опытными игроками УПЛ.

Сегодня донецкая команда продолжит подготовку к важному поединку утренней тренировкой.