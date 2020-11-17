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Цыганик: По итогам игры с Мариуполем можно будет говорить, как дальше будет развиваться Рух
Иван Федык - Остап Маркевич
Журналист Игорь Цыганик заявил о принципиальности противостояния "
Президент "Руха" Козловский и отец главного тренера ФК "Мариуполь" Мирон Маркевич - соседи. А в Галичине такое соседское противостояние, вы себе представляете, чего стоит.
Поэтому именно после этого матча можно будет говорить, как будет развиваться "Рух".
Напомним, по итогам первого круга УПЛ будет решено, будет ли главный тренер львовского "Руха" Иван Федык работать с командой в дальнейшем.
Матч "Рух" - "Мариуполь" состоится в пятницу, 20 ноября. Начало игры в 19:00.
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