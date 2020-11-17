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Цыганик: По итогам игры с Мариуполем можно будет говорить, как дальше будет развиваться Рух

Премьер-лига
(1 голосов)

Иван Федык - Остап Маркевич

Цыганик: По итогам игры с Мариуполем можно будет говорить, как дальше будет развиваться Рух
Новина українською

Журналист Игорь Цыганик заявил о принципиальности противостояния "Руха" с "Мариуполем".

Президент "Руха" Козловский и отец главного тренера ФК "Мариуполь" Мирон Маркевич - соседи. А в Галичине такое соседское противостояние, вы себе представляете, чего стоит.

Поэтому именно после этого матча можно будет говорить, как будет развиваться "Рух".

Напомним, по итогам первого круга УПЛ будет решено, будет ли главный тренер львовского "Руха" Иван Федык работать с командой в дальнейшем.

Матч "Рух" - "Мариуполь" состоится в пятницу, 20 ноября. Начало игры в 19:00.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Остап Маркевич Мариуполь Иван Федык
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Источник:
Циганик live

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