Цыганик: По итогам игры с Мариуполем можно будет говорить, как дальше будет развиваться Рух

Журналист Игорь Цыганик заявил о принципиальности противостояния " Руха " с "Мариуполем".

Президент "Руха" Козловский и отец главного тренера ФК "Мариуполь" Мирон Маркевич - соседи. А в Галичине такое соседское противостояние, вы себе представляете, чего стоит.

Поэтому именно после этого матча можно будет говорить, как будет развиваться "Рух".