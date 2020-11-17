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Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
Совершенно разная
Игрок полтавской команды Владислав Кулач второй раз в "
Нападающий рассказал о ситуации с зарплатами в команде.
Когда "Ворскла" играла в Лиге Европы [сезон 2018/19], не платили вовремя зарплаты. Сейчас лучше ситуация, чем была два года назад.
Надеемся, что так и будет продолжаться. Обещают, что будет все хорошо. Мы верим и пытаемся доказывать это игрой, занимать высокие места.
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Источник:Профутбол Digital
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