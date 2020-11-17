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Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад

Премьер-лига
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Нападающий Кулач сравнил ситуацию с выплатой зарплат в Ворскле сегодня и 2 года назад
Новина українською

Игрок полтавской команды Владислав Кулач второй раз в "Ворскле" - в прошлый раз он выступал в сезоне 2018-2019, а теперь - с 2020 года.

Нападающий рассказал о ситуации с зарплатами в команде.

Когда "Ворскла" играла в Лиге Европы [сезон 2018/19], не платили вовремя зарплаты. Сейчас лучше ситуация, чем была два года назад.

Надеемся, что так и будет продолжаться. Обещают, что будет все хорошо. Мы верим и пытаемся доказывать это игрой, занимать высокие места.

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В статье: Ворскла (Полтава) Лига Европы Константин Жеваго Владислав Кулач зарплата
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Источник:
Профутбол Digital

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