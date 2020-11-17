Топ-5 игроков, выигравших наибольшее количество верховых единоборств в УПЛ

Аналитический материал CIES посвященный футболистам европейских национальных Лиг, которые выиграли наибольшее количество верховых единоборств в матчах сезона 2020/21 годов.

Лучший показатель в УПЛ в этом плане имеет центральный защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна: текущего сезона в Лиге он выиграл 30 "воздушных" противостояний с 36-ти. Его показатель - 83,3%. Он занимает 20 позицию среди игроков всех национальных чемпионатов Европы.

На высоких местах также находятся Юрий Кравчук ("Львов"), Виталий Вернидуб ("Заря"), Милош Стаменкович ("Рух") и Йоонас Тамм ("Десна").