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Топ-5 игроков, выигравших наибольшее количество верховых единоборств в УПЛ
"Шахтера" и "Динамо" здесь нет
Аналитический
Лучший показатель в УПЛ в этом плане имеет центральный защитник "Зари" Йоэль Абу Ханна: текущего сезона в Лиге он выиграл 30 "воздушных" противостояний с 36-ти. Его показатель - 83,3%. Он занимает 20 позицию среди игроков всех национальных чемпионатов Европы.
На высоких местах также находятся Юрий Кравчук ("Львов"), Виталий Вернидуб ("Заря"), Милош Стаменкович ("Рух") и Йоонас Тамм ("Десна").
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