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Настольный поединок Шуст - Сичинава и бильярд в Ингульце
Как отдыхают петровцы
Во время паузы на матчи национальных сборных игроки петровского "
В рамках свободного времени на базе они играют в бильярд, крутят педали тренажера и соревнуются в настольных играх.
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Источник:Інгулець
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Комментарии (1)
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fabo21
17.11.2020 в 12:09
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фан-горняк (Кривой Рог)
17.11.2020 в 11:09
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