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Настольный поединок Шуст - Сичинава и бильярд в Ингульце

Премьер-лига
(1 голосов)

Как отдыхают петровцы

Настольный поединок Шуст - Сичинава и бильярд в Ингульце
Новина українською

Во время паузы на матчи национальных сборных игроки петровского "Ингульца" тренируются и отдыхают.

В рамках свободного времени на базе они играют в бильярд, крутят педали тренажера и соревнуются в настольных играх.

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В статье: Богдан Шуст Ингулец (Петрово) Ника Сичинава
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(1 голосов)
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (1)
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fabo21
17.11.2020 в 12:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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фан-горняк (Кривой Рог)
17.11.2020 в 11:09
У колхозников один кий и играть явно не умеют. Но что то там строят из себя... Смешные
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