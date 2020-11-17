Премьер-лига
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Игроки Днепра-1 прошли тестирование на COVID-19
На результаты пока ждут
Футболисты "
ПЦР-тесты сдали представители всех трех команд и сотрудники клуба.
Результаты в клубе ожидают в ближайшее время.
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Источник:Дніпро-1
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