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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки Днепра-1 прошли тестирование на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

На результаты пока ждут

Игроки Днепра-1 прошли тестирование на COVID-19
Новина українською

Футболисты "Днепра-1" прошли очередное тестирование на коронавирус.

ПЦР-тесты сдали представители всех трех команд и сотрудники клуба.

Результаты в клубе ожидают в ближайшее время.

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В статье: СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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