  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу: Из-за слухов в СМИ я впервые выгляжу трусом по отношению к клубу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу: Из-за слухов в СМИ я впервые выгляжу трусом по отношению к клубу

Премьер-лига
(5 голосов)

Наставник киевлян в очередной раз заявил, что он не собирается покидать киевский клуб

Луческу: Из-за слухов в СМИ я впервые выгляжу трусом по отношению к клубу
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в очередной раз опроверг информацию румынских СМИ о том, что он зимой может покинуть киевский клуб.

"Это даже не слухи, а просто ложь, которая вредит мне в отношениях со всеми. Я не знаю, кто и для чего придумывает такие новости, особенно в этот период.

Я готовлюсь к матчам чемпионата. У нас много проблем, много игроков с COVID. Я пытаюсь организовать себя и команду, чтобы провести нормальный зимний сбор. У меня другие заботы, а не то, что пишут об отъезде в связи с COVID-19. Я не собираюсь сдаваться в любом случае. Мне нужно выполнить контракт, и я намерен его выполнить.

Впервые я выгляжу трусом по отношению к клубу. В этот период миру нужно быть более внимательным к тому, какие новости и как подаются. Я ни в коем случае не хочу сказать, что указываю, кому как делать свою работу. Я разговаривал с тем, кто сообщил эту новость, он извинился. В такой ситуации не может быть даже речи об отказе работать дальше", - отметил Луческу в комментарии румынскому изданию Sport.

Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) коронавирус
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ro

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.11.2020 в 19:05
Пане Мірча, я вже все пояснив тут раніше, зразу: це чергова психічна атака на Динамо - все в стилі підлої тактики ахякого клубу. Ну Ви ж знаєте цей клуб і підлу сутність його менеджменту не гірше за мене. Тож, не нервуйтесь, не зважайте, будь ласка, бо саме цього вони і прагнуть досягти своїми підлими вкидами у ЗМІ.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 18:49
Почему это впервые???
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
17.11.2020 в 18:13
цыган ты всегда был трусом..гоу хом.
Ответить
+1
-3
Djon (Киев)
17.11.2020 в 17:57
Мирча! Верю в Вас и Динамо.Не обращайте внимание на бредни всяких журнашлюх.
Ответить
+2
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.11.2020 в 17:52
может быть дедушке на такие новости отвечать так
Ответить
+4
-1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
17.11.2020 в 17:49
Мистер! Не обращайте внимания на идиотов, Вам это знакомо по Шахтеру! Вперед с ДИНАМО!
Ответить
+4
-2
Alex.696 (Немирів)
17.11.2020 в 17:45
Достойно. Респект.
Ответить
+4
-2
Просто Квашин (Харьков)
17.11.2020 в 17:44
Луческу поговорил с Палкиным, и тот обещал больше не распостранять фейки...
Ответить
+3
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...