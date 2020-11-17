Луческу: Из-за слухов в СМИ я впервые выгляжу трусом по отношению к клубу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в очередной раз опроверг информацию румынских СМИ о том, что он зимой может покинуть киевский клуб.

"Это даже не слухи, а просто ложь, которая вредит мне в отношениях со всеми. Я не знаю, кто и для чего придумывает такие новости, особенно в этот период.

Я готовлюсь к матчам чемпионата. У нас много проблем, много игроков с COVID. Я пытаюсь организовать себя и команду, чтобы провести нормальный зимний сбор. У меня другие заботы, а не то, что пишут об отъезде в связи с COVID-19. Я не собираюсь сдаваться в любом случае. Мне нужно выполнить контракт, и я намерен его выполнить.

Впервые я выгляжу трусом по отношению к клубу. В этот период миру нужно быть более внимательным к тому, какие новости и как подаются. Я ни в коем случае не хочу сказать, что указываю, кому как делать свою работу. Я разговаривал с тем, кто сообщил эту новость, он извинился. В такой ситуации не может быть даже речи об отказе работать дальше", - отметил Луческу в комментарии румынскому изданию Sport.

Напомним, что ранее румынское издание Ziare со ссылкой на свои источники писало о том, что Луческу некомфортно себя чувствует в Киеве без своей семьи, в частности жены Нели, которая не может присоединится к тренеру из-за пандемии коронавируса.