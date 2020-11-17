Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жерсон Родригес заразился коронавирусом
Очередная проблема для Мирчи Луческу
Два игрока сборной Люксембурга сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает местная федерация футбола.
Один из них – вингер "
Оба игрока находятся в Люксембурге на карантине. Как и когда будет осуществляться транспортировка заболевшего Жерсона в Киев пока что остаётся неясным.
Также сообщается, что несмотря на два случая заражения, матч Лиги наций Люксембург – Азербайджан состоится сегодня по графику и начнется в 21:45.
I Covid-19 I— flf.lu (@flf_lu) November 17, 2020
Folgend Spiller feelen den Owend géint ????????:
❌ G. Rodrigues
❌ A. Moris pic.twitter.com/Pn3x6O7W2U
Популярное сейчас
- Матч Швейцария - Украина не состоится. Что предусматривает протокол УЕФА?
- Blick: матч Швейцария – Украина сегодня не состоится
- Руслан Малиновский и еще два футболиста сборной Украины сдали положительный тест на COVID-19
- Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО