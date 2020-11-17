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Жерсон Родригес заразился коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

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Жерсон Родригес заразился коронавирусом
Новина українською

Два игрока сборной Люксембурга сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает местная федерация футбола.

Один из них – вингер "Динамо" Жерсон Родригес, второй – голкипер бельгийского "Виртона" Антони Морис.

Оба игрока находятся в Люксембурге на карантине. Как и когда будет осуществляться транспортировка заболевшего Жерсона в Киев пока что остаётся неясным.

Также сообщается, что несмотря на два случая заражения, матч Лиги наций Люксембург – Азербайджан состоится сегодня по графику и начнется в 21:45.

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В статье: Люксембург Динамо (Киев) Жерсон Родригес коронавирус
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Комментарии (1)
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Динамо-машина (Киев)
17.11.2020 в 17:02
Жесть.
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