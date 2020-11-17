Жерсон Родригес заразился коронавирусом

Два игрока сборной Люксембурга сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает местная федерация футбола.

Один из них – вингер " Динамо " Жерсон Родригес, второй – голкипер бельгийского "Виртона" Антони Морис.

Оба игрока находятся в Люксембурге на карантине. Как и когда будет осуществляться транспортировка заболевшего Жерсона в Киев пока что остаётся неясным.

Также сообщается, что несмотря на два случая заражения, матч Лиги наций Люксембург – Азербайджан состоится сегодня по графику и начнется в 21:45.