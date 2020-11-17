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Дентиньо: Медицинский департамент и физиотерапевты буквально вернули меня к жизни

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец восстановился после травмы и готовится к матчу против Александрии

Дентиньо: Медицинский департамент и физиотерапевты буквально вернули меня к жизни
Новина українською

Игрок "Шахтера" Дентиньо прокомментировал свое восстановление после травмы и возвращение в общую группу.

"Чувствую себя очень хорошо. Работа на усиление прошла очень хорошо. Спасибо медицинскому департаменту и физиотерапевтам. Они буквально вернули меня к жизни. Рад, что тренируюсь и работаю. Сейчас я набираю игровой темп, поэтому через некоторое время буду полностью готов помогать команде.

К матчу с "Александрией" все будут готовы, потому что тренерский штаб проведет отличную работу. Ребята из сборных также вернуться подготовленными. У них матчи, никакой паузы нет. Тренировки очень интенсивные. Когда они вернутся, мы разберем соперника и будем готовы", – сказал Дентиньо.

Напомним, что бразилец получил травму в матче против миланского "Интера" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и стех пор был вне игры.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
17.11.2020 в 21:55
Мур мяу!
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