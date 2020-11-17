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Автобусом и поездом. Мариуполь отправился на два выездных матча во Львов

Премьер-лига
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Мариуполь отправился на выездные матчи во Львов

Автобусом и поездом. Мариуполь отправился на два выездных матча во Львов
Новина українською

17 ноября "Маруиполь" отправился во Львов на выездной поединок 10-го тура УПЛ против "Руха", который состоится 20-го ноября.

До Львова команда будет добираться в два этапа. Сначала на клубном автобусе до Запорожья, а в соседнем областном центре азовцы пересядут на поезд и завтра прибудут во Львов.

После матча с "Рухом" мариупольцы останутся во Львове, где продолжат подготовку к матчу с ФК "Львов", который состоится 27-го ноября.

Напомним, что после 9 ттуров "Мариуполь" набрал 12 очков и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Рух (Львов)
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Источник:
ФК Мариуполь

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