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Автобусом и поездом. Мариуполь отправился на два выездных матча во Львов
Мариуполь отправился на выездные матчи во Львов
17 ноября "
До Львова команда будет добираться в два этапа. Сначала на клубном автобусе до Запорожья, а в соседнем областном центре азовцы пересядут на поезд и завтра прибудут во Львов.
После матча с "Рухом" мариупольцы останутся во Львове, где продолжат подготовку к матчу с ФК "Львов", который состоится 27-го ноября.
Напомним, что после 9 ттуров "Мариуполь" набрал 12 очков и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице УПЛ.
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