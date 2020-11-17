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Чемпионат U-21. Шахтер в перенесенном матче разгромил Мариуполь
Молодежь не отстает от первых команд
17 ноября состоялся перенесенный матч 8-го тура молодёжного первенства U-21, в котором "
Молодые "горняки" без особых проблем разобрали азовцев, разгромив соперника со счетом 4:0.
"Шахтер" U21 – "Мариуполь" U21 4:0
Голы: 1:0 Чурко (9, пен.), 2:0 Свитюха (21), 3:0 Драмбаев (25), 4:0 Гончарук (90+2)
"Шахтер" U-21: Кемкин, Гуров, Приходько (Гончарук, 55), Хромей, Капинус, Козик, Мампасси (Якуба, 45), Драмбаев, Чурко (Эгбуджо, 78), Чирук (Микитишин, 82), Свитюха (Рудавский, 71)
"Мариуполь" U-21: Поспелов, Спивак, Саенко (Фурсенко, 46), К.Романюк, Ухань, Прокопчук, Панченко (В.Головин, 56), Дмитриев (Цымбаленко, 83), Поталов (Сименко, 46), Михайленко, Литюк
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