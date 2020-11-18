Двое игроков Ворсклы будут находиться на самоизоляции две недели

По условиям протокола проведения соревнований на самоизоляции две недели будут находиться двое игроков " Ворсклы " - основной вратарь Дмитрий Ризнык и полузащитник молодежной команды Даниил Семилет.

Тест обоих игроков на COVID-19 дал положительный результат во время пребывания одного и другого соответственно в расположении национальной и молодежной сборных Украины.

Поэтому Ризнык пропустит матч с "Колосом" 22 ноября и с "Динамо" 28 ноября.