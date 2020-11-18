  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Двое игроков Ворсклы будут находиться на самоизоляции две недели
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двое игроков Ворсклы будут находиться на самоизоляции две недели

Премьер-лига
(1 голосов)

После посещения лагерей сборных Украины

Двое игроков Ворсклы будут находиться на самоизоляции две недели
Новина українською

По условиям протокола проведения соревнований на самоизоляции две недели будут находиться двое игроков "Ворсклы" - основной вратарь Дмитрий Ризнык и полузащитник молодежной команды Даниил Семилет.

Тест обоих игроков на COVID-19 дал положительный результат во время пребывания одного и другого соответственно в расположении национальной и молодежной сборных Украины.

Поэтому Ризнык пропустит матч с "Колосом" 22 ноября и с "Динамо" 28 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Украина молодежная сборная Украины Дмитрий Ризнык Дмитрий Ризник Даниил Семилет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...