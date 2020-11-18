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Двое игроков Ворсклы будут находиться на самоизоляции две недели
После посещения лагерей сборных Украины
По условиям протокола проведения соревнований на самоизоляции две недели будут находиться двое игроков "
Тест обоих игроков на COVID-19 дал положительный результат во время пребывания одного и другого соответственно в расположении национальной и молодежной сборных Украины.
Поэтому Ризнык пропустит матч с "Колосом" 22 ноября и с "Динамо" 28 ноября.
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Источник:Ворскла
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