Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На поле нового стадиона Ингульца застелили газон
Работы продолжаются
"
В видеоролике видно траву в рулонах, как их завозят на территорию будущего стадиона спецмашинами и стелят по одному рулону, а потом выравнивают.
Накануне в мае были установлены осветительные башни.
"Ингулец Арена" будет вмещать 7000 зрителей.
Открыть новый стадион должны в 2021 году.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інгулець
Популярное сейчас
- Хорватия - Португалия 2:3. Видео голов и обзор матча
- Хорватия - Португалия 2:3. Как создавать себе проблемы и героически решать их
- Игроки Шахтера не помогли. Молодежная сборная Бразилии проиграла одногодкам из Египта
- УЕФА оштрафовал Динамо за нарушение норм борьбы с Covid-19
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:57
Ответить
0
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 11:10
Ответить
0
0
Fata Morgana (Запорожье)
18.11.2020 в 10:52
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 11:11
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...