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На поле нового стадиона Ингульца застелили газон

Премьер-лига
(3 голосов)

Работы продолжаются

На поле нового стадиона Ингульца застелили газон
Новина українською

"Ингулец" продемонстрировал, как в Петрово застелили газон на новой арене футбольного клуба из УПЛ.

В видеоролике видно траву в рулонах, как их завозят на территорию будущего стадиона спецмашинами и стелят по одному рулону, а потом выравнивают.

Накануне в мае были установлены осветительные башни.

"Ингулец Арена" будет вмещать 7000 зрителей.

Открыть новый стадион должны в 2021 году.

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(3 голосов)
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Источник:
Інгулець

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 10:57
Да, красота! Молодцы! Видно что собираются вести борьбу и недолго планируют закрепиться в УПЛ!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 11:10
Песдюшка...
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0
0
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Fata Morgana (Запорожье)
18.11.2020 в 10:52
Спасибо что есть ещё в Украине такие люди которые строят, созидают, а не жрут лопатами свои деньги и не бесятся от жиру!
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 11:11
Якраз ці люди й біснуються з жиру та рейдерствують.
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