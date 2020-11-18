  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла устроила двусторонку с участием игроков молодежки и без трех игроков основы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла устроила двусторонку с участием игроков молодежки и без трех игроков основы

Премьер-лига
(1 голосов)

И двух сборников на самоизоляции

Ворскла устроила двусторонку с участием игроков молодежки и без трех игроков основы
Новина українською

Работу на мидуик тренерский совет главной команды "Ворсклы" решил провести на поле стадиона, где горожанам предстоит сыграть поединок 10-го тура УПЛ с ковалевским "Колосом".

После 20-минутного втягивающего отрезка внимание уделили игре в футбол на все поле. Провели два тайма по 35 минут с условной паузой 2 минуты между ними.

Не работали с командой по разным причинам Сапай, Яворский и Кулач.

Предматчевую тренировку в субботу подопечные Юрия Максимова также планируют устроить на арене им. Бутовского, состоянием его травяного покрова все остались вполне довольны.

К работе с главной командой "бело-зеленых" было привлечено немалой группы исполнителей молодежного состава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Яворский Вадим Сапай Владислав Кулач Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...