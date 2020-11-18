Ворскла устроила двусторонку с участием игроков молодежки и без трех игроков основы

Работу на мидуик тренерский совет главной команды " Ворсклы " решил провести на поле стадиона, где горожанам предстоит сыграть поединок 10-го тура УПЛ с ковалевским "Колосом".

После 20-минутного втягивающего отрезка внимание уделили игре в футбол на все поле. Провели два тайма по 35 минут с условной паузой 2 минуты между ними.

Не работали с командой по разным причинам Сапай, Яворский и Кулач.

Предматчевую тренировку в субботу подопечные Юрия Максимова также планируют устроить на арене им. Бутовского, состоянием его травяного покрова все остались вполне довольны.

К работе с главной командой "бело-зеленых" было привлечено немалой группы исполнителей молодежного состава.