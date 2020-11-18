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Ворскла устроила двусторонку с участием игроков молодежки и без трех игроков основы
И двух сборников на самоизоляции
Работу на мидуик тренерский совет главной команды "
После 20-минутного втягивающего отрезка внимание уделили игре в футбол на все поле. Провели два тайма по 35 минут с условной паузой 2 минуты между ними.
Не работали с командой по разным причинам Сапай, Яворский и Кулач.
Предматчевую тренировку в субботу подопечные Юрия Максимова также планируют устроить на арене им. Бутовского, состоянием его травяного покрова все остались вполне довольны.
К работе с главной командой "бело-зеленых" было привлечено немалой группы исполнителей молодежного состава.
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