  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании

Премьер-лига
(1 голосов)

На восстановление понадобится 1,5 месяца

Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании
Новина українською

Правый латераль "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик вчера был прооперирован в одной из клиник испанского города Барселона.

Футболисту провели операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, игрока перевели в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.

Ориентировочный срок реабилитации составляет 6 недель. Таким образом, в первой части сезона Тымчик больше не сыграет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) травма Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...