Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании

Правый латераль " Динамо " и сборной Украины Александр Тимчик вчера был прооперирован в одной из клиник испанского города Барселона.

Футболисту провели операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, игрока перевели в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.

Ориентировочный срок реабилитации составляет 6 недель. Таким образом, в первой части сезона Тымчик больше не сыграет.