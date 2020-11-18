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Фланговый защитник Динамо прооперирован в Испании
На восстановление понадобится 1,5 месяца
Правый латераль "
Футболисту провели операцию на сухожилии приводящих мышц. Хирургическое вмешательство прошло успешно, игрока перевели в общую палату, его самочувствие удовлетворительное.
Ориентировочный срок реабилитации составляет 6 недель. Таким образом, в первой части сезона Тымчик больше не сыграет.
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Источник:Динамо
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