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ПФК Львов подписал нападающего из чемпионата Латвии

Премьер-лига
(1 голосов)

Поиграл в Словакии, Литве, Венгрии и донецком "Олимпике"

ПФК Львов подписал нападающего из чемпионата Латвии
Новина українською

"Сине-золотые львы" усилили атакующее звено центрфорварвардом Юрием Захаркивым. Соглашение с украинским нападающим рассчитано на 3 года.

В состав "горожан" воспитанник тернопольского футбола присоединился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом 24-летнего игрока была латвийская "Елгава", в составе которой Захаркив провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.

В послужном списке новичка также выступления за литовский "Атлантас", словацкий МФК "Земплин" и венгерский ФК "Худжанд".

На территории Украины форвард выступал за родной ФК "Тернополь", СК "Днепр-1" и донецкий "Олимпик".

В составе ПФК "Львов" Юрий Захаркив будет выступать в футболке с 45 номером.

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В статье: ФК Львов Андрей Панькив Юрий Захаркив
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Источник:
ПФК Львів

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Комментарии (1)
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zabo56
18.11.2020 в 15:05
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