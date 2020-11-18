ПФК Львов подписал нападающего из чемпионата Латвии

" Сине-золотые львы " усилили атакующее звено центрфорварвардом Юрием Захаркивым. Соглашение с украинским нападающим рассчитано на 3 года.

В состав "горожан" воспитанник тернопольского футбола присоединился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом 24-летнего игрока была латвийская "Елгава", в составе которой Захаркив провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.

В послужном списке новичка также выступления за литовский "Атлантас", словацкий МФК "Земплин" и венгерский ФК "Худжанд".

На территории Украины форвард выступал за родной ФК "Тернополь", СК "Днепр-1" и донецкий "Олимпик".

В составе ПФК "Львов" Юрий Захаркив будет выступать в футболке с 45 номером.