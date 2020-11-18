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ПФК Львов подписал нападающего из чемпионата Латвии
Поиграл в Словакии, Литве, Венгрии и донецком "Олимпике"
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В состав "горожан" воспитанник тернопольского футбола присоединился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом 24-летнего игрока была латвийская "Елгава", в составе которой Захаркив провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста.
В послужном списке новичка также выступления за литовский "Атлантас", словацкий МФК "Земплин" и венгерский ФК "Худжанд".
На территории Украины форвард выступал за родной ФК "Тернополь", СК "Днепр-1" и донецкий "Олимпик".
В составе ПФК "Львов" Юрий Захаркив будет выступать в футболке с 45 номером.
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