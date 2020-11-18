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Шаран в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на трех игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости из стана Александрии

Шаран в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на трех игроков
Новина українською

В поединке 10-го тура УПЛ с "Шахтером" главный тренер "Александрии" Владимир Шаран не сможет рассчитывать на трех игроков: Артем Гордиенко только начал заниматься по индивидуальной программе, а Денис Мирошниченко и Глеб Бухал еще восстанавливаются после серьезных травм. Скорее всего, двое последних вернутся в строй уже во второй части сезона.

Хотя после недавней вспышки коронавируса в "Александрии", когда на самоизоляции оказалось свыше 20 футболистов, ситуация постепенно нормализовалась и сейчас вне игры находятся только травмированные.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ "Александрия" провела спарринг со своим молодежным составом, в нем не принимали участие Юрий Панькив и Владислав Бабогло, Роман Вантюк, Тимур Стецьков, вызванные в национальную и молодежную сборные Украины, соответственно, а также Каспер Дубра, задействованный в матчах Лиги наций в составе сборной Латвии. Однако в поединке с "Шахтером" Владимир Шаран на них рассчитывает. Также сможет помочь "Александрии" и Павел Пашаев, пропускавший предыдущий поединок со "Львовом" из-за дисквалификации.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 16:48
Шалом, Шаран! Шарон! Шарон! Макрон, шалом!
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