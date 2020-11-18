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Шаран в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на трех игроков
Новости из стана Александрии
В поединке 10-го тура УПЛ с "Шахтером" главный тренер "
Хотя после недавней вспышки коронавируса в "Александрии", когда на самоизоляции оказалось свыше 20 футболистов, ситуация постепенно нормализовалась и сейчас вне игры находятся только травмированные.
Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ "Александрия" провела спарринг со своим молодежным составом, в нем не принимали участие Юрий Панькив и Владислав Бабогло, Роман Вантюк, Тимур Стецьков, вызванные в национальную и молодежную сборные Украины, соответственно, а также Каспер Дубра, задействованный в матчах Лиги наций в составе сборной Латвии. Однако в поединке с "Шахтером" Владимир Шаран на них рассчитывает. Также сможет помочь "Александрии" и Павел Пашаев, пропускавший предыдущий поединок со "Львовом" из-за дисквалификации.
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